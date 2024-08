Ex-mulheres de Eduardo Moscovis fazem comentários em vídeo dele com os filhos

Eduardo Moscovis mostra novo vídeo divertido com seus quatro filhos e as ex-mulheres dele surpreendem com mensagens nos comentários

O ator Eduardo Moscovis surpreendeu ao compartilhar um novo vídeo com seus quatro filhos para celebrar o Dia dos Pais. Nas imagens, ele apareceu fazendo uma brincadeira com Gabriela, de 25 anos, Sofia, de 23 anos, Manuela, de 17 anos, e Rodrigo, de 12 anos. Com isso, as ex-mulheres dele, Cynthia Howlett e Roberta Richard, deixaram comentários no post.

Cynthia fez homenagem para Du. “Parabéns, Du. Super pai, obrigada sempre. Juntos nessa jornada”, escreveu ela, que é a mãe de Manuela e Rodrigo.

Por sua vez, Roberta, que é a mãe de Gabriela e Sofia, disse: “Du! Você é o pai. Sempre disse e sempre direi isso a você. Nós te amamos muito. Viva seu dia”.

Atualmente, Moscovis está no ar como o personagem Ariosto na novela No Rancho Fundo, da Globo.

Eduardo Moscovis com a família

O ator Eduardo Moscovis teve a companhia de três dos seus quatro filhos em um evento em 2023. Ele fez uma rara aparição com os herdeiros ao prestigiar o lançamento do filme O Primeiro Natal do Mundo em um cinema no Rio de Janeiro.

Na entrada do evento, o artista posou sorridente e rodeado pelos filhos. Ele estava acompanhado de Sofia, de 23 anos, Manuela, de 15 anos, e Rodrigo, de 11 anos. Vale lembrar que ele também é pai de Gabriela, de 24 anos, que não estava no evento.

Sofia e Gabriela são frutos do relacionamento dele com a ex-mulher Roberta Richard. E, Manuela e Rodrigo são frutos da relação com a ex-mulher Cynthia Howlett.

O ator está longe das novelas desde que participou da reta final de Um Lugar ao Sol, da Globo.

Fotos: Santiago de Andrade / Agnews