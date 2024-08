Ex-Miss Brasil Flávia Cavalcante recorda momento com Silvio Santos: ‘Muito forte’

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ex-Miss Brasil abre o baú de memórias e enaltece Silvio Santos

Flávia Cavalcante foi surpreendida com a notícia do falecimento de Silvio Santos (1930-2024) aos 93 anos, neste sábado, 17.A ex-Miss Brasil viveu um momento especial ao lado do apresentador, responsável por anunciá-la como a mulher mais linda do país em 1989. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a estrela recorda a presença do ícone da TV na sua vida e fala sobre o papel do comunicador no mundo dos concursos de beleza.

“Quando fui eleita Miss Brasil com a narração dele, foi assim, outro momento muito, muito forte na minha vida, porque ali era o meu grande ídolo que já acompanhava e eu fui eleita a Miss Brasil com a narração dele”, se emociona durante a conversa com a reportagem.

Com carinho, a Miss destaca que o também empresário foi o principal responsável por tomar o Miss Brasilem um dos eventos televisivos mais aguardados do país, assim como grandes especiais e premiações da TV - Troféu Imprensa e Teleton. O evento já revelou grandes estrelas e atualmente garante a presença da mulher mais linda do país no Miss Universo.

“Eu já acompanhava os concursos de miss pelo SBT desde 1981 e ficava encantada. Para mim, Silvio Santos representa tudo”, relembra ela, que atualmente é diretora do concurso Miss Brasil Terra.

Há nove anos Cavalcante não vê Silvio Santos pessoalmente. O último encontro da dupla ocorreu em 2015 quando ele participou do Jogo das 3 Pistas, quadro clássico que segue no ar e atualmente é comandado pela herdeira do apresentador, Patrícia Abravanel. Ela relembra que recebeu uma visita do dono do SBT no camarim.

“Naquele dia, ele veio ao camarim e, ao me ver, disse: ‘Se o concurso fosse hoje, você ganharia de novo. Aliás, você está muito mais linda do que nunca,’” relembra Flávia, emocionada. “Foi um impacto muito grande ver meu ídolo de tão perto, com tamanha simplicidade e carinho” , conclui.