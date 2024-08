A ex- ginasta norte-americana Shawn Johnson East usou seu Instagram para contar que passou por um susto durante sua viagem com a família para Paris

A ex-ginasta norte-americana Shawn Johnson East usou seu Instagram nesta terça-feira, 06, para contar que passou por um susto durante sua viagem com a família para Paris. Eles estão na capital francesa para acompanhar os Jogos Olímpicos 2024 depois de alguns dias em Londres e antes das férias na Itália.

Nos stories, ela detalhou o momento que viveu com o filho. "Nos bastidores, a semana passada foi uma montanha-russa. Jett teve um caso grave de crupe e acordou no meio da noite, 5 noites atrás, sem conseguir respirar. O incidente mais assustador, já cheio de ligações da mamãe em pânico em um país estrangeiro. Ele agora está se recuperando e prosperando", escreveu Shawn.

Crupe também é conhecida como laringotraqueobronquite, uma doença que afeta as vias respiratórias superiores. E ela agradeceu ainda a equipe médica do time norte-americano e os moradores de Paris pela ajuda. "Grata aos médicos da equipe dos EUA e aos moradores locais que nos ajudaram a encontrar os cuidados de que precisavam".

Desabafo de Shawn Johnson East (Reprodução/Instagram)

Nadador revela que atletas encontraram vermes em comida da Vila Olímpica

O nadador Adam Peaty, da Grã-Bretanha, reclamou da qualidade da comida oferecida na Vila Olímpica. Em entrevista ao jornal 'The I', o atleta afirmou que competidores encontraram vermes no alimento e disse que o nível das refeições oferecidas pela organização das Olimpíadas deixou muito a desejar.

"O serviço não é bom o suficiente para o nível no qual os atletas devem performar. Precisamos dar o nosso melhor. Em Tóquio a comida era incrível. No Rio era incrível. Mas desta vez? Não há opções de proteínas suficientes, há longas filas, temos que esperar 30 minutos por comida. Eu gosto de peixe, e as pessoas estão achando vermes no peixe. Não é bom o suficiente", relatou Peaty. Leia mais!