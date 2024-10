Ex-Chiquitita Renata Del Bianco desabafa sobre morte dos tios: 'Não mereciam'

Ex-Chiquitita, a atriz Renata Del Bianco contou que dois tios idosos foram mortos em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo

A apresentadora e atriz Renata Del Bianco, intérprete da personagem Vivi em 'Chiquititas' (1997), compartilhou com o público uma triste notícia envolvendo sua família. Na tarde desta quarta-feira, 9, em suas redes sociais, a artista fez um desabafo ao lamentar a morte de dois tios.

Por meio de seus stories no Instagram, Renata contou que os familiares Luiz Geraldo Duarte Ignez, de 80 anos, e Cacilda Vetoraci Duarte, de 77, irmã de sua mãe, foram mortos a facadas na terça-feira, 8, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

Bastante emocionada, a atriz agradeceu as mensagens de conforto que tem recebido desde que contou a notícia. Por questões pessoais, Renata Del Bianco explicou que não conseguirá se deslocar até o estado para acompanhar a família de perto.

"Meus pais foram para lá, e eu estou aqui com o bebêzinho e os animais. Como tudo foi repentino, não pude estar presente neste momento. Mas, o coração está lá. Ainda tentando entender tudo o que aconteceu… É muito difícil", declarou ela em meio às lágrimas.

Em entrevista à 'Quem', Renata Del Bianco contou que a família está desolada com toda a situação. "Eles não mereciam. Eram pessoas incríveis. Dois idosos, doentinhos, tão frágeis… Foi uma brutalidade sem tamanho", disse a atriz.

De acordo com informações do 'G1', dois suspeitos foram presos por latrocínio, roubo seguido de morte. Ainda segundo o veículo, um dos rapazes confessou o crime contra os tios de Renata Del Bianco e apontou um possível mentor.

