Ex-BBB Diego Alemão rompe o silêncio sobre prisão em 2023

Campeão do BBB 7, Diego Alemão rompeu o silêncio e falou pela primeira vez sobre sua prisão ocorrida em setembro de 2023. Na ocasião, ele foi detido na zona sul do Rio de Janeiro por porte ilegal de arma de fogo e deixou a delegacia após duas horas.

Agora, em entrevista ao podcast 'Papagaio Falante', Diego deu detalhes a respeito da situação passada. De acordo com o ex-BBB, ele decidiu colocar uma arma em sua cintura para se proteger de ameaças durante uma confusão.

"O rapaz acabou passando da conta e eu também, mas graças a Deus tive a calma [para não fazer nada]. Não atirei em ninguém, estava portando um revólver que era do meu avô, mas eu estava pronto para me defender", disse. Em seguida, Diego Alemão contou como tudo começou.

"Coloquei dois grandes estelionatários do Brasil em cana, junto com amigos meus da polícia. Porque eles vieram para cima de mim, e eu falei: 'aqui não tem bobo, não'. A gente montou uma operação policial e pegamos ele. Três dias depois eles estavam fora e vieram para cima pesado, com muita ameaça, e eu não arreguei. Hoje eu penso que seria mais barato eu ter pago. Tomei a decisão errada, decidi não pagar", relatou.

Em seguida, o ex-BBB contou que buscou se reerguer após alguns episódios conturbados. "Foram momentos dificílimos que passei na vida. E acabei indo para um caminho que não devia. E, graças a Deus, após tomar essas pancadas…", disse ele, revelando que a família também interviu para ajudá-lo.

"Naquele momento, eu optei por colaborar [com eles], e fui buscar um pouco de respiro nos EUA, para ter um pouco mais de paz e sossego. E, graças a Deus, consegui me encontrar novamente", declarou Diego Alemão, explicando que retornou ao Brasil para apoiar a mãe após a morte do pai, Maximiliano Gasques, em março de 2024.

Em março de 2024, Diego Gasques, mais conhecido como Diego Alemão, retornou ao Brasil após passar uma temporada de reabilitação nos Estados Unidos. Em setembro de 2023, ele foi acusado por porte ilegal de arma de fogo e decidiu se internar espontaneamente.

Diego Alemão decidiu romper o silêncio e falou pela primeira vez ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, sobre os acontecimentos de sua vida pessoal, incluindo o episódio polêmico que o trouxe novamente para a mídia. Durante conversa com a repórter Paloma Poeta, o ex-BBB revelou que a crise emocional e de saúde foram desencadeados após enfrentar momentos cruciais.

"Começa tomando uma cervejinha a mais ali, quando vai ver já tomou uma vodka e aí quando vê já está usando o que você não devia estar usando. Aí chegou uma hora que eu olhei e falei pô, não é possível. Estou jogando o meu bom nome no lixo né, na lata de lixo", disse ele em um trecho.

