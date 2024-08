Ex-affair de Cauã Reymond faz post e internautas apontam indireta

Indireta? Ex-affair de Cauã Reymond faz post sobre relacionamentos e os internautas questionam para quem seria o recado

Ex-affair do ator Cauã Reymond, a cirurgiã dentista Luiza Watson virou assunto nas redes sociais por causa de um post. Ela fez um desabafo sobre relacionamentos e os internautas apontaram que poderia ser uma indireta.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma mensagem em tom de conselho para os seguidores. A mensagem dizia: "Fique com alguém que seja assumidamente seu fã, morra de orgulho de ti, queira te mostrar pro mundo como se tivesse descoberto uma nova galáxia, que faça questão de sua presença, te cuide, ame e respeite. Não aceite ser o segredo de ninguém, você não merece ser amado no escuro".

Vale lembrar que Cauã e Luiza foram apontados como um possível casal por alguns meses, mas se afastaram há cerca de um mês. Enquanto estavam próximos, eles não chegaram a assumir um romance publicamente, mas postaram fotos no mesmo lugar.

Cauã Reymond posa com galã de filme italiano

Recentemente, o artista brasileiro surpreendeu seguidores com um clique de tirar o fôlego, ao lado de Michele Morrone, o protagonista do romance 365 Dias, da Netflix. Cauã esteve em Sardenha, na Itália, a convite da marca Dolce&Gabanna e esbarrou com Michele durante um evento da grife: "De ontem na Sardenha para DG Alta Sartoria", escreveu o artista na publicação.

A dupla recebeu mais 300 mil curtidas, pouco tempo após o post, e uma chuva de elogios: "A beleza do mundo inteiro nessas fotos", opinou uma fã dos atores. "Essa foto estremeceu o Instagram", brincou a outra.

Além do italiano, Cauã também posou ao lado de San, cantor do grupo de k-pop ATEEZ: " Faz amizade com o San e traz ele para o Brasil novamente", brincou uma fã da banda na publicação.