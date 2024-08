Esposa de Roque lamenta boato de morte do ex-assistente de Silvio Santos: ‘Ficou chato’

Em entrevista à CARAS Brasil, Janilda Nogueira, esposa de Roque, relembra boato após o ex-diretor de auditório ser internado às pressas, em São Paulo

Ex-diretor de auditório do SBT, Gonçalo Roque (87), que por mais de 50 anos foi braço direito de Silvio Santos (93), teve seu nome envolvido em uma fake news, em maio deste ano. Na época, ele foi internado em um hospital de Jundiaí, no interior de São Paulo, devido a um sangramento intracraniano, após passar mal em um almoço de família e a notícia gerou o boato de que o veterano teria morrido. Em entrevista à CARAS Brasil, nesta quinta-feira, 8, a mulher de Roque, Janilda Nogueira, atualiza o estado de saúde do marido, relembra o caso e lamenta: “Ficou chato”.

Quando foi internado, Roque foi diagnosticado com um meningioma, e por conta da idade avançada, está debilitado. Janilda, que conversou com a reportagem nos bastidores da gravação do Programa Silvio Santos, revela que estava na emissora pelo marido, com quem está casada há 43 anos. “Hoje estou aqui por ele, né? Ele gostaria de estar aqui, mas no momento, não é possível. Ele está em tratamento, um pouco debilitado. O momento dele é de cuidados”, diz.

Sobre o boato de que o célebre assistente de palco teria morrido depois de ter sido levado às pressas para o hospital, Janilda dispara: “Ficou chato porque eu estava no hospital com ele”. Ela conta que o filho, Vinicius Roque (25), estava em casa e se assustou ao ler a notícia por meio das redes sociais: “Ele estava em casa e começou a receber condolências: ‘Sinto muito pelo teu pai e tal’. Aí, de repente, meu filho liga para mim no hospital, chorando: ‘Mãe,o pai morreu, o pai morreu?’. Eu falei: O que? Não, filho”, relembra.

Ela destaca que precisou fazer um vídeo para tranquilizar o rapaz. “Mostrei pra ele: Aqui seu pai, ele está vivo. Aí ele se aliviou. Mas no momento, fui atrás, para ver o que estava acontecendo. É gente que não tem o que falar; pior que foi uma página que é confiável. Isso que é irritante para a gente. Se fosse uma outra fonte qualquer, vai. Mas foi uma confiável”, finaliza.