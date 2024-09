Esposa de Arlindo Cruz desmente rumores sobre sua vida pessoal

Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, desabafou sobre os boatos de que teria levado o namorado para morar na mesma casa que o sambista

Nesta terça-feira, 24, Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, resolveu se pronunciar sobre os boatos de que teria levado o namorado André Caetano para morar na mesma casa que o sambista. Em sua conta no Instagram, Babi compartilhou um vídeo e negou a informação.

"Estou vindo aqui com uma paciência de Jó, um saco de filó e um estômago de avestruz para poder engolir tanta asneira, para poder engolir tanta calúnia e tanta difamação. O André de novinho ele não tem nada. Ele é um homem de 40 anos. Ele é um homem independente. Ele é um homem que tem o trabalho dele e tem a dignidade dele. Nós não estamos aqui para barbarizar com a sociedade, estamos aqui para viver a nossa vida em paz. A minha vida não compete a ninguém. O respeito é mútuo", começou ela.

Em seguida, ela afirmou que, infelizmente, Arlindo não terá uma melhora significativa no quadro. "Fui mulher o suficiente para assumir o meu relacionamento após o meu marido estar quase oito anos, infelizmente, em uma vida vegetativa. Com três anos de acidentes vascular, os médicos, os neurologistas, já me disseram: 'Babi, vai viver a sua vida, o Arlindo não volta mais'. Mesmo assim, eu não desisti e continuei esperando", afirmou.

Na legenda da publicação, Babi completou o seu desabafo. "Quando existe uma falsa verdade, a verdade verdadeira aparece. Sou uma Mulher de 53 anos e a quase quatro décadas vivi e vivo para o meu marido, meus filhos, meus netos, minha família. Construímos uma instituição modelo admirada por todos que puderam desfrutar da nossa companhia e invejada por aqueles que nunca tiveram nada parecido, durante tantos anos, por isso eu pergunto: até quando?".

Esposa do sambista Arlindo Cruz, Babi Cruz fez um desabafo nas redes sociais ao relembrar os sete anos do dia em que ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e viu sua vida mudar. Em um vídeo nas redes sociais, ela comentou sobre a última vez em que ouviu a voz dele e o viu sorrir. Isso porque ele vive com dificuldades motoras desde que sofreu o AVC.

"Ô, minha gente, 17 de março, é aquele dia que eu gostaria de dormir, dormir, dormir, esquecer que esse dia existe. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro que eu tenho que acordar e encarar de frente a realidade. Não tem como fugir não, tem como mudar", disse ela.

E completou: "Hoje faz exatos sete anos que eu ouvi a voz, que eu conversei com Arlindo pela última vez, que eu vi um sorriso pela última vez, que eu estava encarando a vida com o olhar cheio de esperança, de prosperidade e, ao piscar, quando eu abri o olho, o meu mundo desmoronou, o meu castelo, desmanchou".