No dia em que se completa um mês da morte de Silvio Santos, a equipe do apresentador mostrou um item que fez muito sucesso ao longo dos anos

Nesta terça-feira, 17, a morte de Silvio Santos, ícone da TV brasileira, completa um mês. E a equipe do apresentador decidiu mostrar ao público um item que fez muito sucesso ao longo dos anos: o icônico microfone preso à gravata do dono do SBT.

Em uma mensagem publicada nas redes sociais, a chefe da assessoria de comunicação do SBT, Maisa Alves, compartilhou uma foto do objeto. “Hoje faz um mês que o senhor nos deixou. Quero mostrar seu verdadeiro primeiro microfone, que está guardado no seu cofre com todo carinho. Obrigada Joaquim Ferreira Neto por ter cuidado tão bem dele todos esses anos”, escreveu ela.

Nos comentários, os internautas relembraram a perda. “Silvio não morreu. Assim como Elvis, ficará em nossa memória eternamente”, disse um. "A saudade é grande", comentou outro. “Senor Abravanel se foi, mas Silvio santos será eterno", escreveu um terceiro admirador.

Um mês sem Silvio Santos: veja o que diz a tradição judaica para a data

Conforme seu desejo, o apresentador foi sepultado seguindo as tradições judaicas no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. Com isso, segundo os preceitos religiosos, os parentes devem seguir algumas regras.

De acordo com o Jornal O Globo, um mês após o enterro, a família deve realizar uma visita ao túmulo para uma cerimônia. No dia seguinte, de acordo com a tradição judaica, os parentes da pessoa morta precisam fazer uma dedicatória no túmulo.

Até o 30° dia após o enterro, a família precisava seguir regras como não cortar os cabelos e aparar as unhas, não comprar e usar roupas novas, não viajar a passeio ou turismo e não enviar presentes. Vale lembrar que a família de Silvio Santos é evangélica e não sabemos se eles seguiram a tradição judaica do período do luto.