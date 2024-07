Em disputa por guarda, Karoline Lima cumpre combinado de visita da filha a Militão

A mãe de Cecília, Karoline Lima, explicou que a bebê foi passar alguns dias com o pai como combinado previamente, mesmo em meio à disputa por guarda

Em meio à disputa pela guarda de Cecília, um pedido de Éder Militão a Justiça, Karoline Lima revelou que a filha está com o pai na Espanha, de acordo com o combinado feito entre os dois anteriormente, nesta quarta-feira (17).

A influenciadora disse que não tem medo de deixar a pequena sobre os cuidados do pai, já que a medida era algo com a qual ela cumpria antes da solicitação do jogador pela guarda unilateral e das acusações de "alienação parental".

"Já adianto a vocês que a Cecília está com o pai dela, provavelmente irão comemorar o aniversário dela com ele e ela vai passar um tempo com ele", explicou a influencer. A pequena completou dois anos no dia 10 de julho, ganhando uma festa preparada pela mãe.

Em seguida, Karol previu as dúvidas de seguidores sobre a possibilidade de ficar sem ver a filha em decorrência da batalha judicial, as quais ela respondeu: "Não tenho medo de entregar a Cecília para passar esse tempo com o pai dela, porque eu sempre cumpri com o combinado e não será agora que eu vou deixar de cumpri", esclareceu.

Recém-casado com a influenciadora Tainá Castro, Éder Militão vive com a família em Madrid, na Espanha, onde vive com a família e defende a camiseta do Real Madrid como titular do time. Até o momento, Cecília, que nasceu na Espanha, passa períodos com o pai, enquanto vive com a mãe aqui no Brasil.

Éder Militão solicita guarda unilateral da filha

Na última terça-feira, a defesa de Karoline confirmou que Éder Militão recorreu a Justiça para obter a guarda unilateral da filha, algo sobre o que a influenciadora já estava ciente. Além disso, a mãe da menina foi acusada de alienação parental, crime descrito no Código Penal Brasileiro como ações que podem causar prejuízo psicológico nos filhos e nos laços entre eles e os genitores.