Em clima natalino, Duda Reis posa com marido e mostra barrigão de 9 meses

Na reta final da gravidez Duda Reis e Du Nunes compartilharam novas fotos na frente de uma árvore de Natal em suas redes sociais: 'Nossa família'

Na manhã desta quarta-feira, 25, Duda Reis compartilhou um álbum de fotos em clima natalino em seu Instagram. Na reta final da gravidez, a atriz mostrou o barrigão de nove meses da sua primeira filha, que se chamará Aurora e posou ao lado do marido, Du Nunes.

"Obrigada Deus, por tudo. Nossa família", escreveu a atriz na legenda do álbum. Usando branco, o casal aparece sorridente e fazendo várias brincadeiras durante os cliques. Du chega a beijar a barriga da mulher em um dos cliques.

Os seguidores se derreteram nos cliques: “Desejo que Deus continue te abençoando grandemente e que a Aurorinha venha logo. Estamos todos ansiosos para a chegada dela”, escreveu uma, “Que coisa linda de ver!”, disse outro, “Duda, vc está muita mais linda com essa barriguinha!!”, elogiou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Tudo pronto para chegada de Aurora

Os preparativos para a chegada da primeira filha de Duda Reis e Eduardo Nunes estão a todo vapor! Na quarta-feira, 18, a modelo usou as redes sociais para mostrar aos seguidores os detalhes das malas para a maternidade da pequena Aurora, celebrando os últimos dias da bebê na barriga.

Em seu perfil oficial no Instagram, Duda compartilhou fotos das malas, em tons de rosa seco, com o nome da filha gravado. Tudo está organizado de forma prática, com compartimentos específicos, como um para o cartão de vacinas e outro para a certidão.

"Mal parece real, mala maternidade da Aurora já está pronta, que sonho!!! Tudo tão minha cara. Fizemos o kit inteiro com essa cor que é a cor predominante no quartinho da Aurora e nos elementos também. Agora é oficial: estamos na boca do gol", celebrou a mamãe coruja.

Leia também: Duda Reis celebra nove meses de gravidez: 'Espera mais linda'