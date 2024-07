Eliezer reage às críticas sobre capa de livro com Viih Tube: ‘Realidade'

Eliezer não se cala diante das críticas nas redes sociais e justifica a escolha de capa de livro polêmica com Viih Tube

Na última quarta-feira, 17, Eliezer não se calou diante dos comentários nas redes sociais e defendeu a escolha da capa de seu novo livro com Viih Tube. Para quem não acompanhou, os influenciadores digitais anunciaram o lançamento de um livro sobre parentalidade, mas a capa gerou controvérsia e dividiu opiniões entre os seguidores do casal.

Isso porque na imagem, Viih aparece de cara limpa, com uma expressão cansada, cabelo bagunçado, usando uma fralda e com a roupa manchada de leite materno. Enquanto isso, Eliezer posa arrumado e animado, usando um blazer e camisa social, segurando o teste de gravidez que indica o primeiro ‘positivo’ do casal.

Logo, os seguidores questionaram a escolha da imagem e geraram comentários nas redes sociais. Mas Eliezer não se abateu com as críticas Ele explicou que o casal tentou retratar a realidade com a chegada de sua primeira filha, Lua, que agora tem um ano. Vale lembrar que eles também estão à espera do segundo herdeiro, Ravi.

"O incômodo que essa capa está causando deveria ser o motor para se repensar e gerar mudanças nas relações entre o pai e a mão dentro de casa quando o bebê nasce”, Eliezer iniciou o desabafo. "Porque a ideia era justamente essa: mostrar a realidade. E ela está ali, estampada na imagem da capa. Quer as pessoas achem bonito ou não”, completou.

“Porque a verdade é que o dia a dia de ser mãe nem sempre é bonito mesmo. O livro foi escrito exatamente com esse propósito: destacar de forma honesta essa diferença de como o homem e a mulher vivem esse processo de se tornarem pai e mãe", Eliezer saiu em defesa e explicou a escolha da capa de seu novo livro com a esposa.

Vale lembrar que o lançamento foi revelado na última quarta-feira, 17: “Influenciadores Viih Tube e Eliezer lançam livro tocante sobre parentalidade. Viih Tube praticamente cresceu diante das câmeras, dividindo com milhões de pessoas seu dia a dia no decorrer dos anos. Até que, em setembro de 2022, veio o anúncio de sua gravidez”, a editora anunciou.

“Uma nova etapa começava em sua vida com a pequena Lua.⁣ Eliezer, por outro lado, viveu anonimamente antes de entrar no maior reality show do Brasil. Mas a maior transformação estaria por vir: conhecer a Viih Tube. Afinal, a última coisa que ele imaginava para sua vida era se casar e ser pai", diz a sinopse do livro, foi escrito separadamente pelos dois.

