Viih Tube e Eliezer anunciam lançamento de livro sobre parentalidade

Viih Tube e Eliezer anunciaram o lançamento de um livro sobre parentalidade. 'Tô grávida! O que a gente faz agora?' já está em pré-venda

Nesta quarta-feira, 17, foi anunciado que o livro escrito por Viih Tube e Eliezer já está em pré-venda. A novidade foi contada pela Editora Intrínseca no Instagram, o lançamento oficial está previsto para o dia 2 de setembro.

A capa de Tô Grávida! O que a gente faz agora? traz Viih Tube com uma cara de cansada enquanto Eliezer surge sorridente segurando um teste de gravidez. O casal tem Lua, de um aninho, e está à espera de Ravi.

"Influenciadores Viih Tube e Eliezer lançam livro tocante sobre parentalidade. Viih Tube praticamente cresceu diante das câmeras, dividindo com milhões de pessoas seu dia a dia no decorrer dos anos. Até que, em setembro de 2022, veio o anúncio de sua gravidez: uma nova etapa começava em sua vida com a pequena Lua.⁣ Eliezer, por outro lado, viveu anonimamente antes de entrar no maior reality show do Brasil. Mas a maior transformação estaria por vir: conhecer a Viih Tube. Afinal, a última coisa que ele imaginava para sua vida era se casar e ser pai", estava escrito na legenda.

O texto ainda contou que o livro foi escrito separadamente pelos dois. "Com a gravidez, Viih e Eli passaram a dividir com seus mais de trinta milhões de seguidores a rotina nem sempre glamourosa da maternidade e da paternidade. Um dia a dia de mudanças no corpo, dores, cansaço, noites sem dormir e muitas dúvidas.⁣ Agora, os dois apresentam um livro que escreveram separadamente sobre o antes e depois da notícia mais importante da vida deles. 'Tô grávida! O que a gente faz agora?' apresenta a história de como os dois se conheceram, evoluíram e se tornaram mãe e pai da Lua e do Ravi. Após escreverem separadamente, agora eles vão descobrir junto com o leitor o que cada um passou e sentiu em vários momentos do relacionamento, da gravidez e dos primeiros meses da Lua".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Editora Intrínseca (@intrinseca)

Momento de amor

Viih Tubeexplodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um momento encantador entre sua filha mais velha, Lua, de um aninho, e o irmãozinho. A influencer está à espera de seu segundo filho, que se chamará Ravi.

No vídeo publicado no perfil do Instagram de Lua, a mulher de Eliezer aparece deitada na cama, exibindo seu barrigão de grávida, enquanto conversa com a herdeira. "Tem um bebê aqui?", diz Viih para a filha.

Em seguida, a influenciadora digital pede para Lua dar um beijo no neném, e a pequena deixa a mamãe emocionada ao atender o pedido. "Beijo no meu irmão nenê", diz a legenda da postagem.