Elaine Mickely descreve em detalhes o enterro de Silvio Santos: ‘Parecia filme’

Elaine Mickely descreve como foi a cerimônia judaica de despedida e destaca estado das herdeiras no enterro do pai, Silvio Santos

Nesta terça-feira, 19, Elaine Mickely rompeu o silêncio e compartilhou em detalhes o enterro de Silvio Santos. Em entrevista à Quem, a esposa do apresentador César Filho descreveu a cerimônia judaica, além de destacar a participação de algumas celebridades e o estado das filhas durante a despedida do ícone da televisão brasileira em um cemitério israelita em São Paulo.

Elaine, que esteve presente na cerimônia restrita para familiares e amigos, contou que se emocionou profundamente com a despedida do comunicador, que escolheu uma cerimônia judaica em vez de um velório tradicional. Em seu relato, ela explicou que homens e mulheres estavam separados em lados diferentes e participaram ativamente da despedida.

“Parece que estava vivendo um filme, não parecida a realidade. No momento da cerimônia, eles falam para algumas pessoas jogarem com a pá um pouquinho da terra. Eu me emocionei com o Cesar jogando, os familiares e os amigos próximos. O Carlos Alberto também, muito emocionado", Elaine destacou a participação de algumas celebridades.

Além disso, a apresentadora também detalhou o estado das filhas do apresentador no momento delicado: "Estava bem aqui com as meninas, com a Íris, com a Patrícia, com a Rebeca, com a Renatinha, que está muito difícil, ela está inconsolável", ela relatou como foi ficar ao lado das herdeiras durante a despedida do eterno dono do baú.

Por fim, Mickely exaltou o legado do apresentador: "Ele tem um símbolo muito forte para a nossa família. Comecei a minha carreira no SBT, fazendo figuração e elenco de apoio para o Carlos Alberto de Nóbrega. O Cesar fala que até hoje se emociona todas as vezes que entra na estradinha do SBT, ele se emociona pela grandiosidade que foi Silvio Santos”, contou.

No sábado, 17, Silvio Santos faleceu em decorrência de broncopneumonia, após uma infecção por H1N1. Ele esteve internado por cerca de 16 dias, desde o início de agosto. No último domingo, 18, foi enterrado em uma cerimônia intimista e reservada exclusivamente para amigos e familiares, conforme seu pedido antes de falecer.

Patrícia Abravanel foi alvo de golpe em enterro de Silvio Santos:

No último sábado, 17, Patrícia Abravanel teve seu nome usado em um golpe em meio ao luto pela morte de Silvio Santos. Nas redes sociais, circularam imagens de golpistas se passando por ela para solicitar dinheiro, alegando que a família do ícone da televisão brasileira estava sem acesso à herança e precisava de ajuda para custear o velório.