Ela cresceu! Marcelo Faria curte Rock in Rio com a filha

O ator Marcelo Faria chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar fotos curtindo o festival Rock in Rio com a filha, Felipa

Marcelo Faria chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste sábado, 14, ao compartilhar algumas fotos curtindo o Rock in Rio ao lado de sua filha, Felipa, de 13 anos.

Nas fotos postados postadas no feed do Instagram, o ator aparece sorridente ao lado da herdeira, da namorada, Thatiana Travassos, e da atriz Ingrid Guimarães. Além disso, Marcelo mostrou Felipa tietando alguns famosos, como a ginasta Flávia Saraiva e a apresentadora Sabrina Sato.

"Ontem foi dia de @rockinrio com a família. Muita gente legal que fez a minha noite mais feliz, mas principalmente a noite das meninas, Lulu e Felipa", escreveu o famoso na legenda da publicação.

Os internautas encheram o post de elogios. "Filhota muito linda", disse uma seguidora. "Meu Deus, sua filhota está uma moça e muito linda", falou outra. "Que linda está sua filha", comentou uma fã.

Vale lembrar que Felipe é filha de Marcelo Faria com Camila Lucciola, de quem se separou em 2018, após oito anos de união.

Confira:

Viagem com a filha

Em outubro do ano passado, Marcelo Faria encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto com a filha, Felipa. A menina é fruto de seu relacionamento com Camila Lucciola, de quem se separou em 2018, após oito anos de união.

Na foto publicada no feed do Instagram, pai e filha aparecem juntos durante uma viagem que fizeram em janeiro de 2023, para Miami, nos Estados Unidos, e o ator falou sobre esse momento especial entre eles.

"Em fevereiro no Att District de Miami com a Felipa… conexão máxima entre pai e filha. Uma viagem inesquecível que guardarei na minha memória para sempre… viaje com seus filhos, não há nada melhor", escreveu o artista na legenda da publicação. Veja a publicação!