Eduardo Costa ganha carro da esposa e faz declaração

Nesta quinta-feira, 12, Eduardo Costa ganhou um carro de presente da esposa Mariana Polastreli e fez uma longa declaração para a amada

Nesta quinta-feira, 12, Eduardo Costa usou a sua conta no Instagram para fazer uma linda declaração para a esposa Mariana Polastreli após ganhar um carro de presente da amada. "Deus foi extremamente generoso comigo, pois eu nem sei se merecia tanto, mas é Ele quem sabe de todas as coisas. Eu conheci a Mariana Polastreli. Em pouco tempo casamos e já vivemos juntos na mesma casa, debaixo do mesmo teto, com família, com responsabilidade, com filhos, e não tivemos muito tempo de namoro, de romances, pois nossos romances foram em meio a uma turbulência de responsabilidades", começou ele.

Em seguida, o cantor afirmou que a esposa é independente financeiramente. "Mas não era uma responsabilidade com ela, era com uma família inteira que, a partir de agora, dependia de nós dois, das nossas escolhas. É uma coisa que eu tive certeza desde o primeiro dia que estive com ela: que ela era uma mulher que tinha prosperidade na vida, prosperidade. Estou escrevendo essa mensagem simplesmente para dizer que a minha mulher é uma mulher próspera, e ela jamais se submeteria a passar por esse tipo de sentimento, de vergonha, de me dar um carro com meu próprio dinheiro, porque eu acho que isso não é digno, isso não é honesto, nem comigo, nem com as pessoas".

Eduardo também falou que muitas vezes Mariana precisou segurar as pontas com dinheiro. "Graças a Deus, hoje [ela] é uma mulher que, muitas vezes, foi mais homem até do que eu dentro de casa, provendo, cuidando, usando, às vezes, o seu próprio dinheiro, quando eu tive que fazer um investimento maior em alguns dos nossos negócios, das nossas empresas, e, às vezes, eu não tinha recursos suficientes. Mas ela sempre falou comigo: 'Estou aqui e eu vou te honrar', e assim está sendo até o dia de hoje. Esse carro aí, o que ele representa é nada. É um carro lindo, é maravilhoso, é um carro que gostei por causa da cor. É um carro que eu gosto, já que hoje tenho família, e já não tenho mais aquela vida de playboy que eu tinha 6 ou 7 anos atrás. Hoje, sou um homem que tem família, então meus carros são mais familiares", contou.

Grave acidente

O cantor Eduardo Costa usou as redes sociais para falar com o público sobre um assunto bastante delicado. Em meio a críticas por sua aparência, o artista sertanejo decidiu esclarecer de vez o motivo de realizar procedimentos estéticos em seu rosto. O assunto veio à tona após Eduardo mostrar uma micropigmentação na boca, que deixou seus lábios mais vermelhos. Cansado de se deparar com diversos comentários maldosos, ele contou que faz os procedimentos não só por vaidade, mas principalmente por necessidade.

Em um breve desabafo, o artista revelou que sofreu um grave acidente aéreo em 2011. "Eu vou contar pra vocês porque o meu rosto ‘deu diferença’. É um negócio que eu nem gosto de falar mas vou falar. Eu sofri um acidente de avião muito feio no interior de Minas. Quebrei a mão, o braço, rosto, nariz, trinquei a minha cabeça. O osso da minha cabeça trincou. Não tinha como fazer nada. Meu rosto nessa época ficou todo ‘arregaçado'", recordou.

Em seguida, Eduardo Costa explicou que, na época do ocorrido, precisou passar por procedimentos para amenizar os danos. "O que eu fiz foi pra poder corrigir algumas coisinhas do acidente porque ficou muito horroroso, muita cicatriz, uma parte do rosto afundou e se eu fosse fazer cirurgia ia demorar, e eu tinha agenda", disse ele.

Por fim, o cantor sertanejo ressaltou seu compromisso com o público ao contar que mesmo após o grave acidente, ele decidiu seguir com a agenda de shows. "Eu tinha vendido 10 mil ingressos e não podia deixar de cumprir. Era pra ter sido um acidente fatal. Eu tirei o cinto com medo de explodir o avião e quebrei a cara toda", relatou.