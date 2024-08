Edu Guedes revela como a filha o ajudou em retorno à TV: 'Foi difícil'

Pai da Maria Eduarda, de 15 anos, Edu Guedes conta em entrevista à CARAS Brasil que não desistiu da carreira na TV após atitude da filha

Edu Guedes quase abandonou a TV após o grave acidente que sofreu durante a pandemia em junho de 2020, em sua fazenda, em Araras, no interior de São Paulo. O apresentador se acidentou enquanto dirigia um veículo automotor de pequeno porte. Ele teve que passar por cirurgia delicada para reconstrução de músculos e tendões. Maria Eduarda (15), filha do também chef de cozinha, teve papel fundamental no retorno do pai aos lares brasileiros.

Neste Dia dos Pais, Edu relembra em entrevista à CARAS Brasil que sua herdeira, fruto do casamento com a empresária Daniela Zurita, com quem foi casado entre 2008 e 2012, o impediu de largar a carreira.

"No começo da pandemia tive um acidente feio e perdi o movimento do braço durante alguns meses e naquele momento eu tinha decidido inicialmente parar a minha carreira na TV. Tudo isso eu vi o quanto isso foi difícil para ela e naquele momento ela falou que ia me apoiar, que ia ser meu braço esquerdo para tudo que eu precisasse e me ajudou a fazer fisioterapia o tempo que eu precisei fazer", conta.

O novo contratado da RedeTV!, que estreia o Fica com a Gente nesta segunda-feira, 12, após passagem pela Band, recorda que já esperava uma atitude plausível da filha no momento difícil que passou. Ele, no entanto, diz que seu coração de pai falou mais alto e mesmo diante de toda a situação, se preocuppou com o emocional da então pré-adolescente, na época com 11 anos.

"Naquele momento me deu um medo de ter realmente um adolescente e ver a tristeza que ela estava passando com aquilo que eu estava vivendo e aquilo me deixou realmente com receio mais por ela do que até por mim", afirma.

Futuro da filha na TV?

Guedes é um pai coruja que não impõe pressão para que a filha siga a mesma carreira que ele. O apresentador afirma torcer para que a herdeira escolha uma área profissional que a faça feliz. À reportagem, ela revela que Maria tem diferentes aptidões.

"Eu acredito que ela tem talentos diferentes para muitas coisas, tem muitas qualidades e o que eu sempre falo é que ela tem que ser feliz. Eu já estava vendo uma matéria que muitas pessoas trabalhavam aquilo que não gostavam e por conta disso não eram felizes. Então eu quero que ela siga algo que a faça feliz. Ela já fez algumas coisas comigo, mas eu acho que ela não tem certeza", diz.

"Muitas vezes é com essa idade que a gente procura informá-la da melhor forma, mostrar as profissões como elas são, mas é muito difícil aos 15 anos decidir aquilo que a gente vai fazer. Eu vejo que ela é muito criativa, ela é muito rápida. Eu vou apoiar naquilo que ela decidir", conclui.