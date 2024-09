Edu Guedes realiza sonho antigo e conta com o apoio da noiva Ana Hickmann

Edu Guedes mostrou nas redes sociais que finalmente conseguiu realizar um sonho antigo e contou com todo o apoio da noiva Ana Hickmann

Em suas redes sociais, Edu Guedes sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 25, o apresentador contou que conseguiu realizar um sonho antigo: Comprar um caminhão.

Em sua conta no Instagram, o famoso publicou um vídeo em que aparece levando a noiva Ana Hickmann para um passeio. "Mais um vídeo no canal! Realizei um sonho: ter o meu caminhão. A Ana adorou, e foi ótimo passearmos juntos. Foi divertido, leve e cheio de amor! Espero que vocês gostem", escreveu ele na legenda da publicação.

Em determinado momento do vídeo, Ana opinou sobre a nova aquisição do amado. "Não é todo dia que a gente vê uma plataforma chegar na fazenda com um caminhão da Mercedes antigo de guerra, que foi todo restaurado", disse ela.

Noivado

Ana Hickmannusou as redes sociais recentemente para compartilhar novas fotos de seu noivado com o chef de cozinha Edu Guedes. Nos cliques, a apresentadora aparece com o filho, Alezinho, e a enteada, Maria, e falou sobre como o apoio deles em relação ao casamento.

"Nada faria sentido se não tivéssemos os nossos filhos ao nosso lado. Alezinho e Maria estão vivendo cada passo dessa nova fase junto com a gente e ontem vivemos um momento muito emocionante, vendo as pessoas mais importantes da nossa vida abençoando as alianças. Nós amamos muito vocês!!!", declarou a loira.

Hickmann também fez um post para mostrar o look que ela e Edu escolheram para esse dia tão importante. A apresentadora usou um vestido branco, da estilista Letícia Manzan. Já o chef de cozinha apostou em um terno da marca Boss. "Quanto amor e felicidade têm nesse carrossel??? Nosso noivado foi perfeito, do jeito que sonhamos!!! Cada detalhe feito com muito carinho para comemorar junto das pessoas que mais amamos", escreveu a famosa ao postar as fotos.