Duda Santos reage a rumores de romance com João Vitor Silva

A atriz Duda Santos se pronunciou a respeito dos rumores de que estaria vivendo um romance com o também ator João Vitor Silva

Após curtir o réveillon na companhia do ator João Vitor Silva em Maracaípe, Pernambuco, a atriz Duda Santos se pronunciou a respeito dos rumores de que estaria vivendo um affair com o colega de profissão. Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, os dois comentaram sobre a repercussão do assunto.

"Pessoal está achando que a gente está namorando", diz João para Duda, que respondeu: "Isso chega até a ser incesto, tá? Eu acho falta de respeito vocês com essas fofoquinhas bobas". O ator ainda contou que não ficou com ninguém no réveillon e ela complementou: "Queria nem me expor."

Colegas de trabalho na novela Garota do Momento, da Globo, Duda interpreta a protagonista Beatriz, que é cunhada de Ronaldo, personagem de João Silva. Rival da personagem de Duda na trama, Maisa Silva também curtiu o réveillon com Duda.

Na última quarta-feira, 1º, Maisa compartilhou um álbum de fotos de como foi a sua celebração da virada de ano e surpreendeu ao posar ao lado de Duda. As duas apareceram dançando com seus looks brancos em uma festa. “Bem vindo 2025! Começando mais um ano aqui, Réveillon Amoré rodeada de amor e de pessoas especiais!”, disse ela na legenda do post.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Duda Santos (@dudasantossd)

Duda Santos revela ritual pessoal antes de iniciar uma nova personagem

Em recente entrevista à CARAS Brasil, Duda Santos contou que, antes de iniciar uma nova novela, gosta de tirar um tempo sozinha para refletir. "Eu preciso ficar sempre um pouco sozinha assim, sozinha comigo, com a personagem, entendendo ela. Costumo ir para [região da] serra, ficar um pouquinho lá e voltar. Quando a gente começa a fazer alguns personagens, com pouco tempo de descanso, a nossa cabeça fica louca", declara. Leia mais!

Veja também: José Loreto e Duda Santos são flagrados aos beijos no Rock in Rio