Na série documental Um Beijo do Gordo, o médico Drauzio Varella relembrou como foram os últimos momentos de Jô Soares (1938-2022)

O médico Drauzio Varella se tornou amigo de Jô Soares (1938-2022) e esteve com ele nos seus últimos momentos de vida em um leito de hospital. Os dois se aproximaram na década de 1980, quando o profissional da saúde tratou um câncer de pele do apresentador.

Na série documental Um Beijo do Gordo, que chegou ao Globoplay no último domingo, 28, o médico relembrou os últimos dias do apresentador e contou que o veterano pediu para não ser levado para a UTI nem ser entubado.

"Eu gostaria muito de terminar os meus dias como ele terminou os dele. Ele chamou a gente, as pessoas mais íntimas, e disse: 'Eu vivi 84 anos. Vivi muito bem, fiz muitas coisas. Eu não quero viver a qualquer preço. O que eu queria mesmo agora era ir pra minha casa e morrer vendo os filmes antigos que eu gosto'", contou o médico.

"Olha que eu tenho experiência com doentes em fase terminal, fiz isso a vida inteira. Mas é difícil você ver alguém com essa tranquilidade. Com essa sabedoria de chegar num momento como esse e dizer: 'Deu, né? Não posso me queixar, fiz tudo que eu queria'", continuou.

"Mas ele estava muito fraco e não tinha condição de ir para casa daquele jeito. Ele disse: 'Não quero fazer hemodiálise, não quero ir para UTI (Unidade de Terapia Intensiva), não quero ser intubado. Tá bom assim'", disse. E completou: "Falei: 'Pô, Jô, você quer dirigir até a cena final?'. Ele riu na hora e falou: 'Exatamente. Eu quero dirigir a cena final'".

O apresentador ficou em um quarto com luz baixa e com uma TV que transmitia filmes antigos. "Ele estava completamente pacificado com o fato de que ia morrer e absolutamente lúcido. A gente deixou uma luzinha muito fraquinha", relembrou a ex-mulher dele Flavia Pedras, que se emocionou.

