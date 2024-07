Donald Trump faz 1º discurso após atentado: "Tive Deus do meu lado"

Donald Trump fez seu primeiro discurso após sofrer um atentado durante um evento político, no qual foi atingido de raspão por um tiro na orelha

No último sábado, 13, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump sofreu um atentado durante um evento político e foi atingido de raspão por um tiro na orelha. E na noite desta quinta-feira, 18, ele discursou durante a convenção do Partido Republicano, em Milwaukee.

De acordo com informações do portal UOL, Trump agradeceu ao povo americano pelo apoio após o acontecido. “Ouvi um barulho sibilante e senti algo muito forte me atingindo na orelha direita. Vi que tinha sangue por toda parte. Soube imediatamente que era algo muito sério. Eu me senti seguro porque tinha Deus comigo", destacou.

O candidato à presidência também elogiou o serviço dos agentes do Serviço Secreto. “Se eu não tivesse virado a cabeça naquele momento, aquele assassino teria atingido o seu alvo. E nós não estaríamos juntos aqui hoje. […] Tive Deus do meu lado. Se colocaram em perigo. Havia balas passando muito perto. Eu não deveria estar aqui esta noite”, afirmou.

Ele também lamentou a morte do bombeiro Corey Comperatore, de 50 anos, durante o ataque no comício dele e destacou uma campanha de arrecadação de fundos para a família. Trump exibiu ainda o uniforme que era usado pelo homem em serviço.

Durante o evento, Trump foi confirmado como candidato do Partido Republicano. Ele também anunciou a escolha de J.D. Vance como seu vice na disputa pela Casa Branca.

Quem era Thomas Crooks, identificado como autor de ataque a Donald Trump?

O principal suspeito da tentativa de assassinato foi identificado pelo FBI como Thomas Matthew Crooks, um jovem de 20 anos, que residia no subúrbio de Bethel Park, na Pensilvânia. Ele foi baleado e morto pelo Serviço Secreto segundos depois de ter disparado tiros contra o palanque em que o ex-presidente dos EUA realizava seu discurso.

De acordo com informações da polícia norte-americana divulgadas pela Agência Brasil, ele agiu sozinho e não possui indícios de problemas de saúde mental. Já o jornal The New York Times informou que Crooks não tinha registros criminais na Justiça. Na eleição de 05 de novembro, na qual Trump concorre com o presidente norte-americano, Joe Biden, seria a primeira vez que Crooks teria idade para votar.