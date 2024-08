DJ Buarque reage à alfinetada de Bia Miranda: 'Sem mentiras'

Nesta segunda-feira (26), Bia Miranda concordou com uma internauta que dizia que o ex dela, o DJ Buarque, atraía hate para a influenciadora

Bia Miranda e o ex-namorado, DJ Buarque, com quem ela teve Kaleb, de 2 meses, trocaram farpas nas redes sociais, nesta segunda-feira (26). O conflito virtual do ex-casal, que anunciou a separação recentemente, começou depois da influencer concordar com a opinião de uma internauta, onde ela apontou que Buarque atraía hate para a ex, exibindo constantemente a imagem de "bom pai" nas redes. O comentário não passou despercebido pelo DJ, que rebateu.

"O povo critica ela e abraça o "paizão" (não que ele não seja), mas ele grava tudo e ela não. As pessoas vivem de internet e eu acho horrível isso. Sempre pesa mais para a mulher, não adianta. Ele fez a mesma coisa, porque ele não deixava de sair quando o menino nasceu", disparou a usuária do X. Em seguida, Bia respondeu: "Disso, eu sei. Mas, vamos fingir demência".

Com a repercussão do assunto, Buarque reagiu à sequência de postagens sobre ele em uma página do Instagram: "Ser pai e cuidar do filho é se promover? Tudo bem, vou continuar, porque meu filho é meu filho e as pessoas querem e pedem para acompanhar. Viver de internet é isso. Mostrar a vida e o que faz, o que come, aonde anda, quando estou triste, quando estou feliz, minhas conquistas, tudo de maneira responsável e sem mentiras! Se isso é se promover, senta, pega a pipoca que eu NÃO VOU PARAR. Minha vida hoje é MEU FILHO e O FUNK", disparou ele.

Bia Miranda alertou internautas sobre interpretações da internet

O comentário de Buarque vai de encontro também com uma recente reflexão de Bia, que foi criticada nas redes por deixar o filho no Rio de Janeiro, enquanto estava em São Paulo e foi filmada na balada com Maya Massafera:

"Pronto! Agora virei uma boa mãe, só porque postei foto? Saiam desse mundo da internet, gente. A vida aqui não é o que as pessoas postam. A realidade é outra", alertou a influenciadora.