Diogo Nogueira compartilha momento de romance com Paolla Oliveira

'Quanta coisa boa'; Diogo Nogueira encantou os fãs do casal ao compartilhar registro ao lado da namorada em suas redes sociais

Nesta sexta-feira, 27, Diogo Nogueira movimentou suas redes sociais e abriu um álbum com os melhores momentos de setembro. Em postagem no Instagram, o cantor apareceu de chamego com a namorada, a atriz Paolla Oliveira e ainda mostrou os bastidores do Rock in Rio.

"Quanta coisa boa em setembro (e olha que ainda nem acabou)", declarou na legenda da publicação. No vídeo com a namorada, a atriz brinca sobre querer olhar bem para o rosto do amado: "A gente só se vê assim. Pronto, agora sim", diz ela depois de dar um beijo e abraço nele.

Na seção de comentários, os fãs dos casalzão se derreteram com o vídeo: "Diogo Nogueira ficou muito mais charmoso .. depois da companhia maravilhosa de Paolla Oliveira.. vocês são lindos", apontou uma, "Você merece isso e muito mais!! Que os próximos meses sejam cada vez melhores", disse outra, "Desculpa gente, o segundo vídeo tem 10h de duração!!!", escreveu ainda uma terceira em tom de brincadeira.

Paolla Oliveira celebra seu amor por Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira abriu o coração e falou um pouco sobre sua relação com o sambista Diogo Nogueira. Juntos desde 2021, a artista contou que o namorado não faz cobranças machistas e "entende seu espaço".

"Ele me deu espaço. Diogo não se intromete muito, nunca fez uma pergunta dessas que eu já tive que falar 'oi?', que já vivi em outras situações, como 'essa roupa?'. Que mulher que nunca teve que ouvir uma bobagem dessas?", declarou a famosa em entrevista ao site Quem.

Paolla Oliveira ressaltou que uma relação só funciona quando os envolvidos não se anulam e entendem que são duas pessoas, e não uma só. "Relacionamento se não for uma parceria não dá certo mesmo. E, para dar certo, são duas pessoas, duas personalidades, duas vidas. Me incomoda um pouco a pessoa falar 'ah, somos um só'. Não, não somos um só, somos dois", afirmou.

E completou: "O Diogo tem essa consciência. Talvez por ser também uma pessoa pública, terem falado de sua vida, ele entende que existe o que dizem, e existe a gente". A atriz, que integra o elenco da segunda temporada de 'Justiça', da Globo, reforçou a grande parceria entre os dois.