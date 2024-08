Débora Nascimento faz rara aparição com o namorado. Saiba quem é

Débora Nascimento curte evento na companhia do novo namorado e posa ao lado dele para foto inédita. Saiba quem é o novo eleito

A atriz Débora Nascimento aproveitou um passeio ao lado do seu novo namorado. Discreta com a vida pessoal, a estrela foi fotografada ao lado do novo eleito durante uma sessão do espetáculo Ilíada - Canto 12, de Maureen Miranda.

Débora vive um romance com o diretor de cinema Guilherme Coelho. O namoro deles é recente, sendo que foram juntos trocando carinhos em público há poucos semanas.

Guilherme Coelho é filho do advogado e político Ronaldo Cezar Coelho e sobrinho do ex-comentarista da Globo Arnaldo Cezar Coelho. Em sua carreira, ele já trabalhou no filme Órfãos do Eldorado.

Débora Nascimento curte evento com o novo namorado - Foto: Roberto Filho / Brazil News

A separação de Débora Nascimento e José Loreto

A atriz Débora Nascimento e o ator José Loreto começaram a namorar nos bastidores da novela Avenida Brasil, em 2012. O casamento aconteceu em 2015 durante uma viagem deles para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e também teve uma festa íntima com os amigos no Rio de Janeiro. Em 2018, os dois se tornaram pais de Bella, que nasceu em 14 de abril de 2018. Porém, quando a menina tinha apenas 10 meses de vida, o casal se separou.

A separação foi confirmada em 16 de fevereiro de 2019, quando a equipe dela confirmou o término. “Débora Nascimento e José Loreto não estão mais juntos. A atriz conta com a compreensão de todos os nas e amigos da imprensa nesse momento”, informaram na época.

Enquanto isso, os rumores diziam que o término teria acontecido por causa de uma suposta traição dele nos bastidores da novela O Sétimo Guardião, da Globo - inclusive citando a atriz Marina Rua Barbosa, que era casada na época e negou os rumores, e também Carolina Dieckmann por causa de uma foto abraçando o ator, mas ela também negou qualquer envolvimento. Então, a equipe dele negou os boatos de traição. “José Loreto nega traição e pede compreensão e respeito à privacidade de sua família neste momento”, informaram.

Com o tamanho da repercussão sobre os boatos, José Loreto fez um texto nas redes sociais para falar sobre o fim do casamento com Débora Nascimento. "Errei sim, manchei o teu nome. Débora, você tem todas as razões para estar magoada comigo. Te dei motivos, indícios, diria que até provas, que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis. Mas a vida real às vezes surpreende até as 'vidas de novela'. A realidade é cruel, tem consequências e verdades que não agradam à audiência. Na realidade do meu momento, preciso te dizer que não fui legal com você, cruzei fronteiras emocionais que hoje me arrependo profundamente. Não quero dar nomes, não posso fazê-lo. E também acredito que o reconhecimento de nossas falhas é um processo individual e intransferível. Sem contar que, apesar das evidências, eu te juro que nada", disse ele.

Por sua vez, Débora se manteve em silêncio. Meses depois, em junho de 2019, ela conversou com o site Gshow e falou sobre a nova fase de sua vida após a separação. “O sofrimento faz parte. O que poderia ser negativo é um ponto positivo. O sofrimento me fez perceber isso”, disse ela, e completou: “Um recomeço de tudo, uma reconexão comigo. Tudo que desejei foi evolução pessoal”.