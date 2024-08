Débora Nascimento coloca fim nos boatos sobre affair com Marcos Mion

A atriz Débora Nascimento resolveu se pronunciar e colocou um ponto final nos rumores sobre um possível affair com Marcos Mion

Recentemente, surgiram alguns boatos de que Débora Nascimento teria vivido um affair com Marcos Mion em Curaçao, no Caribe. É importante ressaltar que o apresentador é casado com Suzana Gullo.

A atriz resolveu se pronunciar sobre os boatos e comentou sobre o tema até mesmo de uma forma bem humorada. “É muita especulação, né? O povo gosta bastante de falar no meu nome, né? Deve ser astrológico ou trazer sorte para a galera", disse ela em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

Em seguida, Débora afirmou que tudo não passa de invenção. “Qual fofocaiada? Ah, o Mar… meu amigo. O povo inventa, né? Amo toda a equipe do programa [Caldeirão do Mion]. São amigos pessoais. É incrível o povo ficar inventando coisas. Tem que rir, né? Não vou perder meu tempo, minha energia. Beijo no ombro e vida que segue", disparou ela.

União

A atriz Débora Nascimento e o ator José Loreto se reuniram para comemorar o aniversário de seis anos de idade da filha, Bella. Eles reuniram os amigos e familiares em uma casa de festas no Rio de Janeiro e mostraram os registros da celebração nas redes sociais.

A festa teve o tema do filme Avatar. Bella apareceu vestida como os personagens e esbanjou alegria ao comemorar sua nova idade ao lado dos pais.

"Seis anos da minha amada filha, minha melhor amiga, a razão da minha alegria, meu sentido maior de vida. Agradeço ao mundo, aos deuses, minha família e meus amigos!!", disse ele na legenda do post.

A atriz Débora Nascimento e o ator José Loreto começaram a namorar nos bastidores da novela Avenida Brasil, em 2012. O casamento aconteceu em 2015 durante uma viagem deles para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e também teve uma festa íntima com os amigos no Rio de Janeiro. Em 2018, os dois se tornaram pais de Bella, que nasceu em 14 de abril de 2018. Porém, quando a menina tinha apenas 10 meses de vida, o casal se separou.