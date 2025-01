De biquíni, Maiara registra momento na piscina em tarde de descanso

A cantora sertaneja Maiara compartilha registros do dia de relaxamento no Boa Vista Village, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 15

A cantora sertaneja Maiara, da dupla com a irmã Maraisa, surgiu nos stories de seu perfil no Instagram na tarde desta quarta-feira, 15, aproveitando um dia de relaxamento no Boa Vista Village, perto de Sorocaba, em São Paulo. Na série de imagens compartilhadas pela artista, ela apareceu de biquíni preto dentro de uma piscina enquanto piscava para a câmara.

Em outro registro, publicado em seguida, Maiara está deitada, vestindo roupas de treino, enquanto também posava aos seguidores.

Nos registros, Maiara recebeu muitos elogios dos fãs: "Minha princesinha"; "Te amo, minha ruivinha" e "Meu amor", foram alguns deles.

Maia se irrita com pedido dos internautas

Nesta quarta-feira, 15, Maiara perdeu a paciência e foi bem direta na resposta ao comentar sobre os pedidos que recebe de usuários na internet. Isso porque a sertaneja perdeu bastante peso nos últimos tempo, mas não revelou exatamente nada sobre como conseguiu emagrecer. Diante disso, a artista é sempre questionada pelas pessoas para por fim ao mistério e revelar, de vez, o seu segredo.

No entanto... Maiara afirmou que não vai contar.

A artista decidiu desabafar sobre os pedidos dos usuários e declarou que não irá passar destalhes de seu treino, tampouco, alimentação, pois as pessoas a criticaram quando emagreceu.

“Agora o povo fitness tudo querendo minha receita, não vou dar não. Porque na hora de me criticar, todo mundo me criticou. Vou passar treino não, e nem a comida. Vou passar é nada para vocês”, avisou por meio de seu perfil no Instagram.

Leia também: De biquíni, Maiara compartilha treino intenso e exibe corpo torneado