Dani Valente faz alerta sobre uso de Inteligência Artificial: 'Chocada'

A humorista Dani Valente usou as suas redes sociais para fazer um alerta sobre o uso de Inteligência Artificial em campanhas mentirosas

Dani Valente usou as suas redes sociais para fazer um importante alerta para os seguidores. A humorista afirmou que estão usando o seu rosto e a sua voz, por meio de Inteligência Artificial, para fazer campanhas sobre um remédio de fibromialgia.

"Gente, estou chocada. Olha como a inteligência artificial pode ser usada. Pegou um trecho de uma entrevista minha que eu dei na Globo e fizeram uma voz parecida com a minha, parece que sou eu... Me colocaram para vender um produto que é mentira, eu nunca usei esse produto. Estão falando que esse foi o único produto que aliviou as dores da minha fibromialgia. Cuidado com a IA, isso é falso. Estão usando a minha imagem de maneira criminosa", disse ela em seu Instagram Stories.

Em outra postagem, ela reforçou o alerta. "Cuidado! Anúncios enganosos usando minha imagem e voz, produzidas por inteligência artificial, vendendo produtos milagrosos para fibromialgia. Não caia em golpes", escreveu.

Dani Valente revela que nunca se achou engraçada

Dani Valente, ex-humorista da Globo, deixou as telinhas para seguir carreira como roteirista e nutricionista holística. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou se deve voltar para a comédia na frente das câmeras e entregou que nunca se considerou engraçada: "Meio quieta".

"Sempre que me chamavam para fazer uma comédia, um diretor me falava: 'Danielle, a gente está vendo sua cara, muito engraçada'. Eu pensava: 'Gente, a pessoa não sabe escolher para o elenco' [risos]. Nunca me achei engraçada, nunca. Só que eu lia o texto e certas partes dele, para mim, eram como se ficassem coloridas", compartilhou Dani Valente.

"Falava: 'Se fizer esse tempo aqui, pode ficar mais interessante'. Descobri que as pessoas riam nesse tempo mais interessante. Era uma questão de tempo mesmo. Hoje, consigo aplicar isso nos roteiros por experiência mesmo. Mas não me acho uma pessoa engraçada, muito pelo contrário, sou meio quieta. Tenho meus momentos, sou caseira e mais para quieta", acrescentou a ex-humorista da Globo.