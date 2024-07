Como está a família Poncio? Eles se reencontraram anos após escândalos

Você se lembra deles? Família Poncio se reúne após anos e coloca ponto final em dramas e traições; descubra como estão agora!

Há seis anos, a família Poncio virou assunto nas redes sociais com um escândalo marcado por traições, casamentos, pedidos de perdão, muitos herdeiros e até um teste de DNA. Depois de tantos dramas e conflitos, parece que eles finalmente decidiram retomar a convivência e se reuniram em uma festa da família no começo do mês.

Simone Poncio, a matriarca do clã, compartilhou o registro da família reunida ao lado de seu ex-marido, o pastor e empresário Márcio Poncio, no aniversário de um dos netos. Em um clique raro, os irmãos Saulo Poncio e Sarah Poncio posaram com seus antigos parceiros, Gabi Brandt e Jonathan Couto, além das crianças da família, que já estão bem crescidas.

Apesar dos escândalos, a família aparece reunida e sorridente, superando as controvérsias do passado. Para quem não se lembra, tudo começou quando Saulo Poncio, ex-integrante do duo UM44kk, conheceu a influenciadora e atriz Letícia Almeida na igreja e iniciou um relacionamento. Pouco depois, ela anunciou que estava grávida do artista.

Sarah Poncio conheceu Jonathan Couto na mesma igreja e também revelou que estava grávida. Após o nascimento da filha de Saulo, ele e Letícia se separaram, e o artista pareceu ter se afastado da herdeira após o término. Diante dos questionamentos sobre sua relação com a criança, Saulo revelou que após um teste de DNA, descobriu que a menina não era sua filha biológica.

Em agosto de 2018, Letícia revelou que o verdadeiro pai de sua filha era, na verdade, Jonathan Couto, que estava casado com Sarah na época. Após essa revelação, a herdeira anunciou que decidiu perdoar o marido e estava lutando para manter seu casamento. Jonathan então assumiu a paternidade da criança, que passou a ter guarda compartilhada com Letícia.

Saulo, por sua vez, iniciou um relacionamento e se casou com a influenciadora digital e ex-participante do de 'Férias com o Ex' Gabi Brandt e teve mais filhos com ela, mas o casal se separou depois de escândalos de traição do cantor. Na época, os escândalos movimentaram as redes sociais e transformaram a família em uma das mais influentes da web.

Como estão os Poncios atualmente?

Saulo está solteiro após o término de seu relacionamento com Gabi Brandt em 2022. Eles têm três filhos: Davi, Heni e Beni, que nasceu no ano passado, quando o casal já não estava mais junto. Jonathan e Sarah terminaram seu relacionamento em setembro de 2021 e seguiram em frente com novos parceiros, assim como Letícia; saiba mais.