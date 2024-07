Com câncer terminal, Isabel Veloso faz reflexão: 'Encarar de forma leve'

A influenciadora Isabel Veloso mostrou fotos de sua trajetória ao longo do tratamento contra o câncer e refletiu sobre continuar sorrindo

A influenciadora Isabel Veloso usou as redes sociais nesta sexta-feira, 26, para dividir com os seguidores uma breve reflexão. Diagnosticada com câncer terminal, a jovem de 18 anos reuniu registros do início de seu tratamento até os dias atuais.

Isabel selecionou fotos onde aparece em momentos descontraídos, em muitos deles, no hospital. "Em todas essas fotos, eu estive doente. Algumas fotos nos piores momentos, outras em melhores... A única diferença é que decidi encarar de forma leve. Não é sua aparência que define seu diagnóstico", escreveu.

Na legenda, a jovem acrescentou uma citação bíblica: "Não julgueis e não sereis julgados, pois, vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes; e sereis medidos, com a mesma medida com que medirdes". Nos comentários da publicação, diversos seguidores de Isabel Veloso deixaram mensagens carinhosas e elogiaram a força da moça.

"Tenho tanto orgulho de você, da sua história, da sua força! Te amo e estou sempre contigo!", declarou uma uma internauta. "Você ainda tem muito a nos ensinar. Obrigada por tanta luz num mundo tão sombrio", disse outra. "Isabel é um exemplo que nos mostra que estar com câncer não é se entregar e esperar o fim da vida. Ela está vivendo intensamente e está corretíssima. Deus te abençoe, menina, você é inspiração", falou uma terceira.

Para quem não acompanhou, Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin e, em janeiro deste ano, recebeu dos médicos uma estimativa de apenas seis meses de vida. Desde então, a jovem se dispôs a realizar todos os seus sonhos, incluindo o de se casar.

Recentemente, a influenciadora precisou vir à público desmentir a informação de que teria falecido. "Estou no meu apartamento e quis passar aqui no meu perfil para dizer que não, eu não morri, e que estou viva. Infelizmente, tenho visto muitos vídeos e notícias de páginas de fofoca falando que eu faleci. Eu não faleci, estou vivíssima. Hoje é dia 22 de julho de 2024 e eu estou viva", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Veloso (@isabelvelosoo)

Isabel Veloso desabafa sobre gravidade de sua doença

A influencer Isabel Veloso, de 18 anos, sempre compartilha sua rotina nas redes sociais. A jovem foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin e em janeiro recebeu dos médicos uma estimativa de seis meses de vida.

Em julho deste ano, Isabel contou em seu Stories no Instagram que contraiu dor de garganta do marido Lucas Borba e fez um desabafo sobre as pessoas que ainda não entendem a gravidade de sua doença.

"Oi, gente! Vocês acreditam que acordei agora há pouco? Não estou nada bem. Está um sacrifício para falar com vocês por causa da minha garganta. Começo a lacrimejar e dói muito a minha garganta. Eu até tinha uma live, mas vou cancelar porque está muito difícil para eu falar. E tem uma coisa também que, às vezes, as pessoas me questionam por que cancelei... Até por outras vezes que eu fiquei mal e cancelei alguma coisa", começou ela; confira mais detalhes!