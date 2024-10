Cid Moreira deixa projeto póstumo dedicado à narração da Bíblia: ‘Eternizado’

Antes de partir, Cid Moreira firmou um contrato para narrar a Bíblia em diversos idiomas; descubra como o projeto será feito

Nesta sexta-feira, 4, Cid Moreira está sendo velado no Rio de Janeiro. Durante a cerimônia de despedida, sua esposa, Fátima Sampaio, falou com a imprensa e compartilhou detalhes sobre os últimos momentos de vida do marido. Inclusive, ela revelou que o jornalista havia assinado um contrato para um novo projeto dedicado à narração da Bíblia.

Em vida, Cid Moreira idealizou um projeto ambicioso e dedicou cerca de sete anos à narração de trechos bíblicos. Embora, na época, a iniciativa não fosse considerada um produto comercialmente viável, acabou conquistando sucesso. Antes de partir, Cid fechou um contrato com uma empresa americana para narrar em diferentes idiomas.

Em entrevista ao Encontro com Patrícia Poeta, Fátima contou que o projeto ainda será lançado, já que a voz do locutor será manipulada através de inteligência artificial: "A outra coisa é um contrato que o Cid fechou, há uns meses, com uma instituição americana de inteligência artificial, e que vai permitir que ele narre a Bíblia em várias línguas”, disse.

“Então Cid vai ser eternizado não só em português, mas em várias línguas com aquela voz linda", Fátima Sampaio exaltou a voz icônica do marido e celebrou o projeto póstumo, apesar de ainda não ter uma previsão para o lançamento. Vale destacar que após o último adeus na cerimônia no Rio de Janeiro, o corpo do jornalista será levado para Taubaté, no interior de São Paulo.

Era um desejo dele ser enterrado lá, já que no mesmo cemitério estão sepultados a primeira esposa dele, Nelcy Moreira; a primeira filha, Jaciara, que morreu em 2020, aos 50 anos; e o neto, Alexandre, que faleceu aos 21 anos, em 1996. Na última quinta-feira, 3, Cid Moreira morreu em decorrência da falência de múltiplos órgãos após ficar internado por 29 dias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cid Moreira (@ocidmoreira)

Viúva revela pedido de Cid Moreira envolvendo parte da herança:

Durante o programa 'Encontro', da TV Globo, Fátima Sampaio contou que os pedidos deixados pelo marido em vida serão realizados a partir de agora. Entre eles, Cid gostaria de doar parte de sua herança reservada à uma instituição de caridade que o apoiou em um de seus projetos de maior sucesso, a narração da Bíblia Sagrada.

"Uma, é que a parte da Bíblia que ele tem em sociedade, ele vai doar para uma instituição que cuida de crianças abandonadas, que têm problemas familiares graves, como forma de devolver para eles o carinho. O Cid conseguiu gravar a Bíblia completa sem apoio comercial nenhum, mas com o apoio da organização", continuou.