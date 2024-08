Cauê Fabiano retorna às redes sociais após morte do pai e faz desabafo

Cauê Fabiano voltou às redes sociais após a morte do pai e fez um desabafo, afirmando que precisou desse tempo para colocar as coisas no lugar

O jornalista Cauê Fabiano ficou um tempo afastado das redes sociais após a morte de seu pai, que aconteceu em maio. Nesta quarta-feira, 14, o famoso voltou a publicar em sua conta no Instagram e fez um longo desabafo.

"Olá, pessoal! Estou dando as caras por aqui novamente. Diante de tudo que aconteceu, surgiu um momento de fazer escolhas, especialmente no que dizia respeito ao uso do meu tempo, e também para ter uma conversa sincera comigo mesmo e compreender o que seria possível entregar. Minha prioridade sempre foi (e sempre será) minha família, e meu trabalho vem logo em seguida. Enfrentei e sigo enfrentando um revolto mar de burocracias, e fica bem claro, de maneira muito explícita, que esses trâmites não esperam por ninguém ou respeitam nenhuma dor. Morrer no Brasil ainda significa viver além da dor imediata um rito violento e custoso - em todos os sentidos", começou ele.

Em seguida, Cauê comentou que precisou se afastar um pouco das redes para viver o luto. "Está tudo em movimento, e a nossa vontade é de que tudo congelasse, desse espaço à nossa dor. O meu processo de criação sempre esteve profundamente ligado a uma paixão, mesmo em um perfil despretensioso como o meu, e à sensação de produzir algo que eu mesmo gostaria de ver. Acabei me dando conta de que não seria justo me forçar a alimentar um feed sem a menor vontade - não seria justo com quem porventura seguisse o perfil, mas principalmente comigo. Penso ser importante enxergar o limite para as edições que fazemos das nossas próprias vidas".

O jornalista também aproveitou para agradecer o carinho que recebeu nesse período difícil. "Há uma sensação de muita gratidão da minha parte por quem decidiu acompanhar os fragmentos da minha vida e do meu trabalho que eu compartilho por aqui, além, claro, por meus amigos, que me cercaram de amor quando mais precisei, e reforçaram a ideia de tudo bem dar uma parada. Logo eu, que sempre fui um dos mais rápidos do oeste a responder zapzap, estava diante de um está tudo bem não responder. Está tudo bem. É lógico que eu sei o meu tamanho, não foi a Globo que saiu do ar, não sou prepotente assim. E também sei do privilégio que tenho por ter um trabalho no qual pude mergulhar, e seguir entregando. Tenho muita vontade de criar, tanto na firma quanto aqui, minha cabeça é bastante inquieta, não é novidade. Mas, estou respeitando o processo, e voltando aos pouquinhos, um passinho por vez. Estou de volta. Um passinho de cada vez", finalizou.

Morte do pai

O jornalista Cauê Fabiano, da TV Globo, usou as redes sociais para lamentar a morte de seu pai, Marcello Fagerstron. O comunicador, que estava cobrindo a tragédia no Rio Grande do Sul, fez um texto emocionante para se despedir do pai.

"Poxa, papai. Que injustiça, que tristeza, que rasteira que a vida nos deu. Enquanto eu cobria uma tragédia, outra desabou sobre a nossa família com essa partida inesperada, contigo sendo arrancado das nossas vidas. É uma dor que nem conseguimos entender, principalmente porque não faz o menor sentido. Esse pilar da nossa família ir embora repentinamente, e um vazio gelado que nos engoliu", começou o texto.

"Está difícil, dói demais. Uma tristeza multiplicada por todos que te amavam, que gostavam tanto de você. Nossa família, seus amigos, seus companheiros de profissão, esses últimos que fizeram questão de ressaltar o quão correto você foi em qualquer negociação, tão certinho, tão bom nos números. Tivemos esse exemplo magnífico de pai de família. Você nunca descansou, trabalhou e batalhou a vida inteira por nós, sempre por nós. Deixava a coberta mais curta do seu lado para que todos ficassem mais quentinhos. Quando nos despedimos, disse que a cruel ironia era que, nos momentos de luto, era você que se punha à frente, ia lá e resolvia. Sempre resolvia. E agora?", lamentou.

Em seguida, ele também falou sobre como seu pai era querido por todos. "E todo mundo que estava ali, principalmente quem teve a oportunidade de te conhecer, já havia dito ao menos uma vez 'obrigado, Marcello'. Você tinha um enorme prazer ao resolver problemas, aconselhar, organizar a bagunça, ou enfrentar o desafio que fosse. As suas costas foram as mais largas que já conheci, e por muito tempo me senti protegido pelo seu abraço, e seu esforço. Ainda bem que disse o quanto te amava todas as vezes que pude, pessoalmente e por mensagem, estávamos em uma ótima fase. Agora, além de despedaçado, tenho medo. Porém, eu sou filho de Marcello, e minha família sempre será a maior prioridade. Descansa, pai, a gente cuida do resto por aqui. E, claro: Obrigado, Marcello", acrescentou.

Cauê também agradeceu seus chefes por conseguir voltar para São Paulo para se despedir do pai. "Agradeço muito a meus chefes e à Globo, que fizeram de tudo para que eu voltasse o mais rápido possível para São Paulo para me despedir do meu pai. Além também de todos os meus amigos pelo conforto irrestrito, e todas a mensagens que recebi, mas ainda não respondi. A gente tinha tanto pela frente, pai. Eu te amo. Obrigado, obrigado", finalizou.