Isis Valverde celebra aniversário ao lado do marido e faz reflexão

A atriz celebrou o seu aniversário ao lado do marido Marcus Buaiz e aproveitou a data para fazer uma importante reflexão em suas redes sociais

Em suas redes sociais, Isis Valverde sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 17, a atriz está completando 38 anos de vida. Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversas fotos em que aparece sozinha e também surgiu trocando um beijo carinhoso com o marido Marcus Buaiz.

Na legenda, Isis fez uma reflexão sobre a sua fase de vida. "Dia 17 chegou voando e me soprou surpresa, pousei no mar e dormi sobre as ondas, acordei com um aperto estranho no peito, que logo desaguou lágrima. Me disseram que água lava, leva, brinda e purifica! Hoje sou gratidão por tudo, pela saúde dos meus, pelo sorriso do meu filho, pelo marido tão especial que caminha ao meu lado, pelas oportunidades que ganhei e ganho todos os dias e pelas bençãos que Deus me permite desfrutar!

Obrigada vida por me dar a chance de evoluir a cada dia e de provar esse mel tão doce que é viver", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Declaração

Dia de festa na casa de Isis Valverde! Nesta segunda-feira, 17, data em que a atriz completa 38 anos de vida, o empresário Marcus Buaiz, marido da famosa, a surpreendeu com uma declaração emocionante de aniversário.

Por meio das redes sociais, o companheiro de Isis publicou uma sequência de fotos marcantes e destacou o quanto é apaixonado por ela. Além dos registros românticos em casal, cliques dos dois ao lado dos filhos também foram compartilhados por Buaiz.

"Hoje celebro a dádiva que é ter você na minha vida. Cada instante ao seu lado é um lembrete da força, autenticidade e amor que você irradia. Você transforma desafios em conquistas, iluminando o caminho de todos que têm o privilégio de compartilhar essa jornada com você", iniciou o empresário na legenda.

"Neste novo ciclo, desejo que cada sonho floresça, que o sorriso e a alegria se façam presentes em cada passo e que novas vitórias marquem sua trajetória. Obrigado por inspirar-me a viver intensamente e a enxergar a beleza em cada momento. Feliz aniversário, Isis - que seu dia seja tão marcante e deslumbrante quanto você. Te amo", completou.

Leia também: Nos preparativos para o casamento, Isis Valverde exibe dia de treino intenso