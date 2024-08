Carlinhos Maia agradece apoio após revelar diagnóstico do pai: 'Mais calmo'

O pai de Carlinhos Maia, Virgílio, foi diagnosticado com um câncer, o que fez com que o influenciador surgisse bastante abalado nas redes

Carlinhos Maia preocupou seguidores ao aparecer bastante abalado nas redes sociais e desabafar sobre o estado de saúde do pai, Virgílio Maia, nesta sexta-feira. O influencer contou aos seguidores que o familiar recebeu um diagnóstico de câncer, após exames detectarem um tumor no pâncreas dele. Mais tarde, Carlinhos surgiu calmo nos stories e agradeceu pelo apoio que recebeu.

"Agora, (estou) mais calmo. Com o sentimento de gratidão. Eu tinha que dividir com vocês. Afinal, se hoje meu pai vai poder ficar em um dos melhores hospitais do país, grande parte é graças ao apoio e amor que vocês sempre nos mandaram. Não tinha como não chamá-los para perto se vocês sempre estiveram aqui. São nossa família também", escreveu o influenciadora aos fãs.

Carlinhos é filho adotivo de Maria e Virgílio Maia, que também ficaram famosos nas redes sociais através dos vídeos bem-humorados do influencer nas redes. Como dito em entrevista a Celso Portiolli. por Carlinhos, os pais o acolheram desde bebê, quando foi deixado para adoção, com três dias de vida pela mãe biológica.

Carlinhos Maia desabafa sobre diagnóstico do pai

Pouco depois de um momento divertido com os amigos, Carlinhos surgiu nos stories bastante emocionado e decidiu contar aos seguidores sobre o momento difícil pelo qual ele e os pais estava passando. Virgílio fará uma cirurgia e, por isso, o filho pediu por orações dos seguidores:

"Eu sei que muita gente não gosta de mim, e está tudo bem, eu não sou a melhor pessoa do mundo. Mas eu vou dividir uma coisa com vocês que está pesando muito, e já faz um tempo, eu já descobri faz uns dias. Uma das pessoas que eu mais amo no mundo, a gente descobriu faz uns dias. Como eu sei que isso vai vazar de uma maneira outra… Eu estou escondendo faz um tempo, mas está me fazendo muito mal. O meu pai, o seu Virgílio, está com câncer", contou o influencer.