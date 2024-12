Bruno Gagliasso flagra 'gesto proibido' do filho caçula em foto da família

Filho caçula de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Zyan faz um gesto inesperado durante as fotos de Natal da família. Veja o flagra!

O ator Bruno Gagliasso flagrou um ‘gesto proibido’ de seu filho caçula, Zyan, em foto da família em clima de Natal. Ele e a esposa, Giovanna Ewbank, reuniram os três filhos em um ensaio fotográfico natalino. Porém, o mais novo aproveitou para fazer um símbolo com a mão que só foi descoberto após a foto ser publicada pela mãe coruja.

Nos stories do Instagram, o papai exibiu o flagra da atitude do herdeiro. Na foto, Zyan mostrou o ‘dedo do meio’ enquanto posava ao lado da mãe, do irmão Bless e da irmã Titi. O gesto dele foi bem discreto, mas os olhos atentos do pai perceberam o que ele fez.

“Ihhh acho que a mamãe deixou uma coisinha passar ein… Achem o erro!”, brincou ele. Confira o flagra abaixo:

Confira o ensaio fotográfico completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Giovanna Ewbank fala sobre ser mãe de três crianças

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores. Casada com Bruno Gagliasso, a famosa é mãe de Titi, de 11 anos, Bless, de nove, e Zyan, de quatro anos.

Nesta terça-feira, 10, a apresentadora aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos internautas. Giovanna foi questionada sobre como dá conta de ser mãe de três, e foi bem sincera na resposta.

“Amiga, não é fácil não, viu? E eu ainda trabalho muito e gosto demais de trabalhar, mas a gente vai dando um jeito. As demandas emocionais, acadêmicas, medos e inseguranças são totalmente diferentes nas três idades, são crianças de diferentes gostos, então é preciso estar muito atenta o tempo todo. Confesso que muitas vezes me esqueço de mim, esqueço do que gosto de fazer, esqueço que preciso de mim por inteiro até para poder estar inteira para eles. Mas não é uma conta fácil, meio que não fecha, né? Mas a vida é isso, a gente buscando equilíbrio no meio do caos. E tudo bem. Acredito que o amor cura tudo", disse ela.