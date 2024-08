Brasileiros se revoltam com Tom Cruise por derrota no futebol feminino: 'Culpa dele'

Após a vitória dos EUA na final olímpica de futebol feminino, brasileiros apontaram a presença de Tom Cruise no jogo como causa da derrota do Brasil

Neste sábado (10), a Seleção Brasileira de Futebol feminina conquistou a medalha de prata, após a vitória do ouro pelos Estados Unidos, nas Olimpíadas de Paris. Embora tenham garantido uma boa colocação, internautas se revoltaram com um fato peculiar na partida: a presença do astro de Hollywood, Tom Cruise, que estava na torcida norte-americana.

Nas redes sociais, brasilereiros brincaram ao dizer que Cruise seria a causa da perda do Brasil, servindo como um "talismã" de boa sorte para as adversárias do país, que venceu de 1X0 das brasileiras: "Não acredito que o Tom Cruise está torcendo contra o Brasil, só pro time do país dele ganhar", ironizou uma usuária do X.

"Tomara que ele quebre o tornozelo no próximo filme de 'Missão Impossível", brincou o outro, referindo-se à franquia de ação de sucesso da qual Tom é protagonista. "Além de aguentar norte-americanos felizes, eu tenho que aguentar o TOM CRUISE feliz? Isso é um crime inafiançável", debochou uma torcedora do time brasileiro.

tomara que quebre o outro tornozelo no proximo missao impossivel

Entre as alfinetas ao "causador de má sorte", os brasileiros também relembraram da polêmica de distanciamento entre ele e a filha Suri Cruise, por causa de uma divergência religiosa: "Cala a boca, Tom Cruise, para de ver jogo e vai cuidar da sua filha, vagabun*o", disparou um deles.

Silêncio de jogadores brasileiros sobre classificação de time feminino revolta

Durante a semifinal do futebol feminino, brasileiros comemoraram a vitória do time contra a Espanha. No entanto, internautas perceberam que nomes importantes do futebol masculino ficaram em silêncio sobre a conquista.

"Fui nos perfis do Vini Jr., Paquetá, Endrick, Bruno Guimarães, Raphinha, Rodrygo, Marquinhos, Neymar, Danilo e do Dorival Jr. Sabe o que todos têm em comum? Zero posts parabenizando a Seleção Feminina", disparou um internauta.

Vale lembrar que nem mesmo o título de "país do futebol" garantiu a classificação do time masculino, que ficou de fora das Olimpíadas em decorrência da performance mediana em campo nas classificatórias.