Bianca Castanho encanta ao posar com o marido e a filha: 'Amores da minha vida'

A atriz Bianca Castanho abriu um álbum de fotos em família tiradas em sua festa surpresa de aniversário; veja detalhes da celebração

A atriz Bianca Castanho encantou os seguidores no início desta semana ao compartilhar em suas redes sociais novos registros em família. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista, que completou 46 anos de vida no último domingo, 26, abriu um álbum de fotos da celebração surpresa com tema do Oscar.

Nas imagens publicadas por Bianca, a atriz aparece ao lado do marido, Henry Canfield, e da filha do casal, Cecília. Esbanjando alegria, o trio não poupou sorrisos para a câmera na hora do clique. "Amores da minha vida", derreteu-se a famosa na legenda.

Para a data especial, Bianca Castanho apostou em um vestido preto elegante de paetê. O look escolhido pela aniversariante fez jus ao tema da festa, que contou com uma decoração caprichada com diversos balões dourados e até um tapete vermelho.

"46 anos muito bem comemorados ao lado dos meus amores e de amigos muito especiais! Ganhei uma festa linda, temática do Oscar, organizada pelas minhas amigas incríveis e foi demais!", declarou a atriz ao mostrar detalhes da comemoração.

Confira os registros do aniversário de Bianca Castanho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Castanho (@biancacasttanho)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Castanho (@biancacasttanho)

Bianca Castanho muda de carreira após deixar novelas no Brasil

Bianca Castanho se encontrou profissionalmente oito anos após deixar o Brasil e as novelas para viver com o marido, o americano Henry S. Canfield, e a filha Cecília em Miami, na Flórida. A atriz está seguindo uma carreira nova: a de dubladora.

Em entrevista à CARAS EUA, a estrela abre o coração e conta como tem sido a experiência na nova profissão. Ela também fala sobre a saudade de atuar em produções brasileiras e da possibilidade de retornar ao Brasil; confira detalhes!

Leia também: Bianca Castanho não tinha pretensão de abandonar as novelas no Brasil: 'Era uma experiência'