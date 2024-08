Bianca Andrade desabafa sobre mau cheiro nas axilas: 'Muito difícil'

A empresária e digital influencer Bianca Andrade resolveu expor uma situação íntima e revelou que tem mau cheiro nas axilas

Em suas redes sociais, Bianca Andrade sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 19 milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 16, a empresária postou um vídeo em seu Instagram Stories e revelou uma situação íntima.

A famosa desabafou sobre ter mau cheiro nas axilas. "Gente, eu sou muito legal, gente boa, tomo banho, mas tenho cecê. É muito difícil ser assim. Acabei de tomar banho, como é que pode?", disse ela, enquanto passava um lenço umedecido nas axilas.

Em seguida, ela comentou que um dia pretende resolver a situação. "Mas eu vou resolver isso um dia. E eu não tenho tipo, sudorese. Não é de ficar manchando roupa. Mas é fedidinho, um azedinho. Ninguém tem cecê, nem um pouquinho?", perguntou.

Novo visual

Em suas redes sociais, Bianca Andrade sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores. A influencer publicou em sua conta no Instagram diversas fotos da sua última semana.

"Eu gosto de ter a coragem de viver uma vida real, com suas dores e delícias, com desafios que tiram a gente da zona de conforto e nos fazem aprender a viver. Uma semana corajosa para você", escreveu ela na legenda. Mas o que chamou mesmo a atenção dos internautas foi a foto em que Bianca surgiu com um novo visual.

A famosa apostou nos cabelos mais claros, o famoso morena iluminada, e recebeu inúmeros elogios. "Chocada como está linda", escreveu uma internauta. "Você nasceu para essa cor de cabelo", escreveu outra. "Eu achando que não tinha como você ficar mais gata, você vem com esse cabelo", elogiou uma terceira.

Recentemente, a famosa curtiu uns dias de descanso em Capri, na Itália, ao lado do filho Cris, de três anos, fruto do seu relacionamento com Fred. Na legenda, Bianca colocou apenas emojis. Rapidamente, a publicação recebeu mais de 30 mil curtidas e milhares de comentários.