Ben Affleck compra casa sem Jennifer Lopez e aumenta rumores de divórcio

Ben Affleck comprou uma nova mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos, sem a presença de Jennifer Lopez e aumentou os rumores de divórcio

Ao que tudo indica, o casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck está com os dias contados. Apesar de nenhum dos dois ter se pronunciado sobre o assunto, diversas evidências indicam que o casamento está acabado.

De acordo com a US Magazine, o ator comprou uma nova casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, no valor de U$ 20 milhões, o equivalente a mais de R$ 100 milhões. A residência de 580 metros quadrados possui cinco quartos, cinco banheiros e uma entrada murada e com portão.

Em maio, uma fonte já havia confirmado para a publicação que os dois estavam vivendo separados. Além disso, o casal colocou sua casa conjunta em Los Angeles à venda e estava com pressa para vender a mansão de 12 quartos.

“Eles decidiram colocar a casa à venda muito recentemente, na última semana. Eles achavam que poderiam vendê-la fora do mercado, mas tomaram uma decisão de última hora para atrair mais olhares para a propriedade. Eles estão com pressa para vendê-la. Ben especialmente quer se livrar da casa. Ele nunca foi feliz lá", disse o informante, na época.

No segundo aniversário de casamento, no início deste mês, nenhum dos dois fez posts nas redes sociais. No entanto, uma fonte afirmou que nem tudo está perdido. “Jennifer sugeriu que eles tirassem um tempo para resolver as coisas. Eles estão passando por muitas coisas individualmente e como casal. Eles podem tirar algum tempo para ver se este momento complicado pode se resolver e se eles voltam a ficar juntos como pessoas melhores", contou o informante.

Festa de aniversário

Na última quarta-feira, 24, Jennifer Lopez celebrou seu aniversário de 55 anos com uma festa luxuosa. Nas redes sociais, a cantora compartilhou um álbum de fotos e vídeos da celebração e encantou os seguidores com os detalhes do evento. No entanto, a ausência de Ben Affleck não passou despercebida, alimentando ainda mais os rumores de divórcio.

Em seu perfil no Instagram, JLo compartilhou um álbum de registros da celebração, que teve como tema a série de livros e também de televisão Bridgerton. Por isso, toda a festa foi inspirada na realeza. Claro que a cantora não economizou nos detalhes para recriar a era da regência britânica e organizou um verdadeiro baile luxuoso.