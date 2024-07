Bailarino que contracenou com Marilyn Monroe, Bobby Banas, morre aos 90 anos

O artista Bobby Banas, que morreu aos 90 anos, ficou conhecido pelas atuações em filmes como 'Mary Poppins' e 'Amor Sublime Amor'

Morreu, na última segunda-feira (29), o bailarino e coreógrafo, Bobby Banas. A informação foi dada ao The Hollywood Reporter pelo filho dele, Eden Tyler Banas, que apontou uma pneumonia como a causa da morte. O bailarino se consolidou nas produções cinematógraficas, integrando o elenco de produções como Mary Poppins e Amor Sublime Amor. Ao longo da carreira, o artista também contracenou com Marilyn Monroe.

"Hoje foi o dia em que Bobby Banas escolheu para subir na luz infinita dos céus. Um filho, um irmão, um pai, um avô e uma verdadeira lenda dos palcos e das telas. Você atuou com o melhor, tocou e toca muitas pessoas, doando o seu talento e generosidade, sempre com um sorriso no rosto e senso de humor. Vamos te amar para sempre. Voe, 'Joyboy'. Sei que a festa dançante no céu será maravilhosa", dizia a publicação da pagina oficial de Bobby no Instagram.

Além do filho Eden, o artista também deixou o a nora, Roxanne, e o neto dele, Dylan.

Quem foi Bobby Banas?

Bobby Banas ou Robert Banas, como era conhecido fora dos palcos, nasceu em 22 de setembro de 1933 em Nova York. Ele era aluno da escola de dança de Michael Panaieff, onde conhecer sua parceira do filme Amor Sublime Amor, e frequentou a escola de artes Hollywood Professional School. Entre os anos de 1964 e 1969 ele foi casado com Susan Mintz e só teve um filho, Eden Tyler.

Na vida profissional, Bobby tinha um currículo de dar inveja com milhares de produções onde atuou ou coreografou. O astro dançarino foi um dos limpadores de chaminé no clássico da Disney, Mary Poppins, em que Julie Andrews foi protagonista, e contracenou com a grande estrela de Hollywood, Marilyn Monroe, em Adorável Pecadora. Na comédia musical, o artista ganhou um beijo da atriz.