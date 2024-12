Viih Tube exibe fotos inéditas com o filho caçula, Ravi

A influencer Viih Tube explode o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novo ensaio fotográfico com o filho caçula, Ravi

A influenciadora digital Viih Tube agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 27, ao compartilhar novas fotos com o filho caçula, Ravi, fruto do casamento com Eliezer. O bebê já está com 45 dias de vida e posou tranquilo no colo da mamãe enquanto estava na casa da família.

Na foto, os dois usaram looks brancos combinando. Então, a mãe coruja aproveitou a legenda para falar sobre a alegria de vê-lo crescendo. "A mamãe te ama tanto meu príncipe. Você tá crescendo e se desenvolvendo tão bem. Hoje o único sonho que tenho na vida é ver você e sua irmã crescendo com saúde e felicidade! Absolutamente nada é mais importante que isso pra mim!", disse ela.

Vale lembrar que Viih e Eliezer enfrentaram um momento difícil com a internação do filho caçula na UTI. O bebê Ravi foi diagnosticado com quadro de enterocolite e precisou ficar em observação hospitalar por 20 dias até receber alta.

Viih Tube falou de Ravi no Fantástico

A influenciadora digital Viih Tube chorou durante entrevista no Fantástico, da Globo, ao falar sobre a internação do filho recém-nascido, Ravi. Ela e o marido, Eliezer, foram entrevistados pelo programa dominical e revelaram detalhes sobre a emergência com o bebê.

Ravi foi internado com 15 dias de vida após fazer uma fralda com sangue. Ele foi diagnosticado com enterocolite, que é uma inflamação dos intestinos. O bebê precisou ficar 10 dias em jejum no hospital e apenas recebendo soro e antibiótico. A principal suspeita é de que Ravi teve uma enterocolite por causa de alergia alimentar durante a amamentação. Com isso, ele também precisou parar de ser amamentado pela mãe e passou a tomar apenas fórmula.

Ao lembrar da decisão de parar de amamentar o filho, Viih chorou no Fantástico. "No início, eu fiquei bem mal quando soube que não podia amamentar. Pelo menos eu fiquei 15 dias que eu amamentei e foi muito mágico. Tá ótimo. Acho que isso hoje é o menor dos problemas. Eu consigo ficar feliz de existir uma forma de resolver o problema do meu filho. Que bom que ele está bem. Que bom que eu consegui amamentar um pouquinho. Que bom que ele nunca esteve mal, que bom que estamos em casa”, disse ela.

A influencer contou que teve medo ao ver o filho internado, mas nunca perdeu a esperança de que ele teria alta. "Eu não deixei de acreditar. Tinha muito medo. Estou confiando, mas com medo”, afirmou.

Viih também lembrou a primeira suspeita da médica pediatra. "Mandei a foto para a médica e, no início, a suspeita dela era doença hemorrágica do recém-nascido, que é a falta de vitamina K”, disse ela. Então, o bebê tomou a vitamina, mas o quadro persistiu e ele foi internado às pressas para a investigação com exames.

