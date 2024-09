Aproveitando calor, Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros curtem dia de praia

Sophia Abrahão vai à praia com Sérgio Malheiros no Rio de Janeiro; o casal surgiu em fotos nas redes-sociais nesta sexta-feira, 27

Nesta sexta-feira, 27, a atriz Sophia Abrahão surgiu trocando carinhos com o namorado, Sérgio Malheiros. Os dois resolveram aproveitar o dia de calor no Rio de Janeiro à praia e apareceram juntinhos nas fotos postadas nas redes sociais.

"Hoje a gravação foi na praia", brincou ela que escolheu o Leme, na Zona Sul do Rio, para as fotos com o amado. Nos comentários, os dois ganharam muitos elogios dos seguidores. "Beleza surreal", comentou um, "Sou apaixonada nesse casal", escreveu outro, "Você Lindos Perfeito Aproveita Essa Praia Sol", comentou um terceiro.

Para quem não sabe, eles se conheceram nos bastidores da novela 'Alto Astral' (2014), da TV Globo, e estão juntos há 10 anos. Confira os cliques:

Sophia Abrahão revela motivo para fazer terapia de casal com Sérgio Malheiros

Sophia Abrahão abriu o coração ao falar sobre sua vida pessoal e algumas escolhas que a mudaram positivamente no decorrer do tempo. Em entrevista ao videocast 'Acessíveis', do Canal UOL, a artista contou que passou a fazer terapia de casal com o namorado, o ator Sérgio Malheiros.

A decisão, no entanto, não é uma novidade na vida dos dois. De acordo com Sophia, a terapia faz parte da rotina de ambos desde o início do relacionamento.

Ao longo do bate-papo com as apresentadoras Titi Muller e Marimoon nesta terça-feira, 17, a famosa explicou que o objetivo era construir uma relação saudável. "Quando comecei a namorar o Sérgio, estava muito nervosa com uma série de situações que tinham acontecido na minha vida, o que estava me deixando cada vez mais ansiosa e insegura", iniciou ela.

"Aí eu falei: 'Pelo bem do meu relacionamento, eu preciso começar a me tratar de uma maneira séria'", continuou Sophia Abrahão. A atriz, então, explicou que já havia realizado algumas sessões individuais anteriormente, mas não deu continuidade ao tratamento de psicoterapia.