Após perrengue, Paolla Oliveira desembarca no Brasil

Após passar por um baita perrengue ao ficar presa no aeroporto de Paris, na França, Paolla Oliveira finalmente retornou ao Brasil.

Na noite desta segunda-feira, 23, a atriz foi fotografada ao desembarcar no aeroporto Galeão, localizado no Rio de Janeiro. Com um look bem confortável composto por regata preta e calça jeans, a famosa não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos no local.

O último trabalho de Paolla Oliveira foi interpretando Jordana na segunda temporada da série Justiça, exibida pelo Globoplay.

Perrengue chique

A atriz Paolla Oliveira viveu momentos de tensão no último domingo, 22, ao ficar presa em um aeroporto de Paris, na França. Nas redes sociais, ela apareceu aflita ao ficar em uma área reservada no local por ter perdido o seu passaporte.

Durante a viagem de avião, a estrela perdeu o documento importante e ficou sem saber qual seria o seu destino por algumas horas. A artista teve que ficar esperando uma solução para o seu problema.

“Perdi o passaporte. Estou presa no aeroporto de Paris, suando de nervoso. Tem uma polícia que não me deixa passar para lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim. Será que a gente não podia usar um artifício daquele de TikTok que fazem assim: 'Pá!'? E aí aparece lá do outro lado", relatou.

Apesar do perrengue, Paolla voltou à internet algumas horas depois para contar que tudo foi resolvido e ela conseguiu desembarcar em Paris para cumprir sua agenda de compromissos na Europa. "Cinco horas depois, minha gente, depois do desespero, de muita promessa para São Longuinho e para todos os deuses que eu sabia — e que eu ainda vou ter que pagar... Imagina! Ameaça de ser deportada para o Brasil, de fazer só um bate-e-volta até aqui... Enfim, cheguei em Paris", disse ela.