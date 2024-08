Após beijar em festa, Fiuk revela se está apaixonado

Após beijar Lumena na festa de Carlinhos Maia, Fiuk se pronunciou nas redes sociais sobre sua vida amorosa e revela se está apaixonado

Na última quinta-feira, 8, Fiuk marcou presença na festa de Carlinhos Maia e se divertiu bastante. O cantor até mesmo beijou Lumena Aleluia, sua colega de confinamento no Big Brother Brasil 21, reality da Rede Globo.

Nesta sexta-feira, 9, o famoso compartilhou em seu Instagram Stories alguns vídeos em que aparece cantando a música Se..., de Djavan, e foi questionado sobre sua vida amorosa. Fiuk revelou se está ou não apaixonado.

"Acabei de ler alguém dizer 'Fiuk, você está apaixonado? Apareceu cantando Djavan'. E para ouvir Djavan tem que estar apaixonado? Está bom, eu estou apaixonado. Estou apaixonado pela vida, pela solitude. Olha que loucura", disse ele.

Beijão

Os nomes do cantor Fiuk e Lumena Aleluia ficaram entre os assuntos mais comentados das redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 9, após surpreenderem os internautas com um beijão durante festa. O momento inesperado entre os dois foi gravado e compartilhado no Instagram pelo influenciador Carlinhos Maia.

No vídeo em questão, Fiuk e Lumena aparecem tendo uma breve conversa antes do beijo. "Pode ser daqui a pouco também, fazer o que?", declarou o filho do cantor Fábio Jr, na ocasião. Logo após a troca de palavras, os dois caíram na risada.

Ao longo do registro, é possível ouvir outros convidados do evento, organizado por Carlinhos, incentivando os famosos a se beijarem. Fiuk, por sua vez, ainda brincou ao cantar um trecho da música 'Alma Gêmea', sucesso de Fábio Jr.

"Vai, beija logo", disseram os amigos de Fiuk e Lumena, que prontamente seguiram o conselho e selaram o momento com um beijo. "Eita! Essa ‘alma gêmea’ faz você pegar mulher, viu?", reagiu Carlinhos Maia.

Vale lembrar que os dois participaram do elenco do BBB 21, exibido pela TV Globo. Na época da temporada, Fiuk e Lumena Aleluia jogavam de lados opostos no game.