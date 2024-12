Apaixonados, Zendaya e Tom Holland fazem planos especiais para 2025

Zendaya e Tom Holland estão preparando momentos especiais para o Natal e grandes passos em 2025; o casal se conheceu durante gravações

Apesar de manterem o relacionamento o mais privado possível, Zendaya e Tom Holland não escondem o quanto são apaixonados um pelo outro e recentemente o ator abriu o jogo ao contar que estão fazendo grandes planos para 2025 e para as festas de fim de ano, e alguns deles já estão definidos.

Em entrevista ao podcast Dish, o ator contou que vai passar uma temporada com a família da atriz. "Vou estar na América este ano", revelou Tom Holland sobre os planos para o Natal. "Vou estar com a família da minha namorada, o que é divertido. O local onde estaremos é segredo", completou.

E o momento promete ser especial para o ator, que nos últimos anos, no período do Natal, esteve trabalhando . "Fiz dois filmes seguidos durante a pandemia, fiz duas turnês de imprensa, e não contraí Covid nenhuma vez. Depois da estreia de Homem-Aranha 3, no último dia de trabalho, um dia antes de voltar para casa para o Natal, eu peguei Covid", lamentou.

O casal também tem planos para o futuro, incluindo, o de juntar as duas famílias no mesmo país. "O que gostaríamos de começar a fazer é, ao invés de passar o ano com cada família, reunir as famílias. Como nós dois somos atores, somos péssimos em organizar as coisas, então ainda não rolou", continuou. "Mas a ideia foi plantada", garantiu o ator.

O ator famoso por dar vida ao Homem Aranha também contou como se sente atuando ao lado de Zendaya, e não poupou elogios à amada. "Ela é a melhor coisa que já me aconteceu", disse. "É aquela situação perfeita em que você está no set e o diretor diz algo que você não concorda ou que eu sei que ela não gostou, e aí rola aquele olhar familiar que diz 'mal posso esperar para falar disso mais tarde'", explicou.

Zendaya e Tom Holland estariam planejando casamento, diz revista

O relacionamento entre os atores Tom Holland e Zendaya pode estar próximo a um novo passo. Segundo a revista People, o casal estaria planejando seu futuro juntos e iniciando conversas sobre casamento. Veja detalhes.