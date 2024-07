Aos 89 anos, Glória Menezes surge sorridente em rara aparição

Longe da televisão, a atriz Glória Menezes, de 89 anos de idade, fez uma rara aparição em público para ir ao teatro. Veja como ela está!

Reclusa desde a pandemia, a atriz Glória Menezes aproveitou a noite do último domingo, 28, para ir ao teatro. Ela fez uma rara aparição em público ao assistir a peça Dueto, de Edu Moscovis e Patricia Travessos. Aos 89 anos de idade, ela estava em uma cadeira de rodas e aparece sorridente ao lado dos atores do espetáculo e também com o ator Ernesto Piccolo, que compartilhou a imagem.

Nos comentários, os internautas não economizaram nos elogios. "Que foto!!! Glória é Deusa viva das artes! Vcs três também!!! Viva a dramaturgia brasileira!!", disse uma. "Viva!! Todos em volta da emblemática Glória Mezenes!! Inesquecível!!", escreveu outra. "Gloria Menezes, grande atriz que nos já alegrou com seus personagens, que Deus lhe proteja", disse um terceiro.

A atriz veterana está longe das novelas desde que viveu Stela Carneiro de Alcântara, a Stelinha, mãe do playboy Arthur (Fábio Assunção), em Totalmente Demais, de 2015. Em 2020, participou da série Os casais que amamos, do canal Viva. Durante a pandemia de Covid-19, ela ficou viúva. O marido dela, Tarcísio Meira, faleceu em agosto de 2021. Ele estava com 85 anos e foi vítima de Covid-19.

Desde que iniciou sua carreira como atriz em 1959, Glória Menezes fez 40 novelas, além de séries, minisséries, especiais e filmes. Em muitos destes trabalhos, a atriz atuou ao lado do marido. Os dois estiveram juntos em tramas como Sangue e Areia (1967), Véu de Noiva (1969) e Irmãos Coragem (1970).

Glória Menezes aparece em novo registro com a nora

Recentemente, Glória Menezes apareceu em um momento de descontração com a nora, Mocita Fagundes - esposa de Tarcísio Filho. "Que sorte a minha… ganhar esse colo de mãe… Glória, minha linda… obrigada por tanto amor", disse Mocita na legenda da publicação. Veja: