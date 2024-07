Caco Ciocler relembra quando descobriu que seria avô: 'Senti vontade de dizer coisas'

Durante o programa Desconecta Rio, da TV CARAS, Caco Ciocler revelou que ficou surpreso ao descobrir que seria avô

Caco Ciocler (54) confessou que ficou um pouco surpreso quando descobriu que iria ser avô e precisou de um tempo para digerir a informação. Durante participação no programa Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator revelou detalhes da conversa com o filho Bruno Lorenzon, que na época tinha 24 anos.

"Eu escrevi um livro há uns anos atrás chamado Zeide, que é a maneira como eu chamava o meu avô. E eu era apaixonado pelo meu avô e escrevi esse livro falando das cinco gerações da minha família. O último capítulo do livro era mais ou menos assim: 'eu não sei se eu vou ser um zeide, mas se eu for ser um avô, eu vou querer que meu neto me beije a careca'", iniciou.

Caco continuou o relato relembrando que a novidade sobre a família foi revelada justamente no dia do lançamento de seu livro, que tocou seu filho de maneira especial. "Ele falou: 'pai, eu não ia te falar nada, mas depois de ouvir sobre o que é o seu livro, eu não posso dormir sem te falar que eu vim aqui também pra te contar que você vai ser avô'".

"Passou tudo pela minha cabeça, porque eu também fui pai muito novo e lembro da reação dos meus pais. Então foi muito louco, porque eu senti vontade de dizer coisas, mas lembrei do que eu senti quando eu estava no lugar dele e eu falei que precisava ter muito cuidado nesse momento, porque foi um momento muito importante pra mim quando eu passei por isso", disse ele, que somente no dia seguinte conseguiu ter uma conversa concreta com o primogênito.

Na época, Caco fez questão de apoiar o filho e garantiu que ele teria apoio incondicional para que desse tudo certo com a nova família que iria se formar. "Eu disse o que eu gostaria de ter ouvido quando eu contei pros meus pais. Eu quis saber se ele queria de fato aquilo, se ele estava feliz. Eu também tive com 24 anos, absolutamente despreparado, mas fui aprendendo com você o que era ser pai e você vai aprender também".

Atualmente Bruno mora no Canadá com a esposa e a filha, Elis, que está com cinco anos. "Eles estão no Canadá, mas quando a gente se encontra, ela me chama de Zeide e a gente se ama muito", conta o artista.

