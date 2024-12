Antonio Calloni chega aos 63 e abraça maturidade: 'Da melhor maneira possível'

Antonio Calloni completa 63 anos nesta sexta-feira; 06; Em entrevista à CARAS Brasil, o ator confessa sobre maturidade e carreira

Com uma vida dedicada à atuação brasileira,Antonio Calloni chega aos 63 nesta sexta-feira, 06. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator analisa sua trajetória na arte, celebra mais um ano de vida e faz confissão sobre maturidade.

Sempre bem-humorado, Antonio Calloni reforça que está muito realizado com o atual momento de sua vida e brinca que essa fase condiz com a idade celebrada nesta sexta-feira: "Eu faço 63 anos, tenho corpinho de 63, cabeça de 63, espírito de 63 e saúde de 63, ou seja, tudo na melhor normalidade. Feliz da vida! As expectativas são de que eu continue inventando a minha vida da melhor maneira possível", declara.

O ator analisa as transformações em sua vida ao longo dos anos e confessa que a maturidade traz muitos ensinamentos. Entre eles, Calloni destaca que tem uma maior compreensão sobre si, o que é motivo de alegria para ele.

"A maturidade traz uma vantagem de você perceber o seu real tamanho, ou seja, qual o tamanho da minha sensibilidade, da minha inteligência, talento, do meu amor. Então, esse tamanho eu compreendo melhor. E olha, confesso que eu fico muito feliz com essa medida que eu alcancei. A maturidade, entre outras coisas, traz esse benefício, uma compreensão melhor sobre a sua vida", confessa.

'O QUE ME INTERESSA SÃO OS GRANDES ATORES'

Com uma vida dedicada à arte, Antonio Calloni abre o coração ao falar sobre sua carreira. O ator confessa sobre o atual cenário do audiovisual e dá sua opinião sobre a escalação de influenciadores digitais em algumas obras.

"Minha carreira sempre foi maravilhosa. Desde o início, com grandes prêmios, críticas e receptividade do público, e eu pretendo continuar assim e trabalhando com atores de verdade, de preferência. Sem contar o número de seguidores, eu acho isso vergonhoso. A pessoa pode ter muitos seguidores e ser um grande ator e pode ter nenhum seguidor e ser um grande ator também. O que me interessa são os grandes atores", afirma.

Calloni adianta sobre os próximos projetos na carreira: "Eu estou sempre a espera de novidades. Agora, o que eu posso garantir é um livro maravilhoso que estou escrevendo chamado 'Um Menino Depois', eu acho que vou editar em 2025 ou 2026. Estou muito entusiasmado com esse projeto".

"Fiz alguns institucionais para uma vinícola do Rio Grande do Sul, um curta maravilhoso e estamos aí com filme para estrear no ano que vem, Rio de Sangue, e vamos às novidades", finaliza o ator Antonio Calloni.

