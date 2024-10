Antes de embate com Tiago Leifert, Bruno Gagliasso publicou texto sobre Vini Jr. : 'Ele venceu'

Bruno Gagliasso apoiou atitude de Vini Jr. de não comparecer à premiação Bola de Ouro e criticou Tiago Leifert

Bruno Gagliassofoi uma das celebridades que se manifestou contra a opinião de Tiago Leifert a respeito da decisão de Vini Jr. de não comparecer ao Bola de Ouro, premiação esportiva que aconteceu em Paris, na França. Antes do embate nas redes sociais, o ator apoio a atitude de Vini Jr., que descobriu que não seria o vencedor da categoria principal.

Pelas redes sociais, o ator compartilhou na segunda-feira (28) fotos do atleta e um texto. “Ele venceu. Mais uma vez, Vini Jr. venceu. Ele venceu porque incomodou essa gente ruim. Ele venceu porque ele fez esse sistema comprovar que ele está certo. Ele venceu porque a sua ausência é mais eloquente do que qualquer presença naquele evento”, iniciou o famoso.

“Ele venceu porque fez o mundo inteiro olhar para uma brutal tentativa de apagamento. Ele venceu porque seus companheiros abraçaram sua ideia. Ele venceu porque, mais uma vez, é o algoz dos racistas. Ele é o maior do mundo. Não tem discussão. Ele venceu no campo, ele venceu na vida. Vini Jr é muito maior do que qualquer premiação. Ele venceu!”, concluiu Gagliasso.

BRUNO GAGLIASSO REBATE TIAGO LEIFERT SOBRE VINI JR. FALTAR NO PRÊMIO BOLA DE OURO

Na última terça-feira (29), Bruno entrou numa polêmica com Tiago Leifert. Tudo começou após a repercussão da fala do ex-apresentador do Big Brother Brasil sobre a decisão de Vini. “O Real Madrid deveria ter viajado. Vini, não cai na pilha do Real Madrid, você deveria ter ido. Deveria ter ido, com o peito estufado, olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você, receber o carinho. Se você tivesse ido, seria o campeão moral”, avaliou o jornalista no canal que possui no Youtube.

“Teria sido absurdamente legal se você tivesse ido. O Rodri não tem culpa, acabou sendo um pouco ferido pelos fatos. Não tem culpa nenhuma. Você deveria ter ido, Vini. Para você ser levado nos braços do povo. Perdeu a oportunidade de ter essa imagem”, destacou Tiago, sendo rebatido por Gagliasso. “Calado é um poeta”, disparou o astro numa página que compartilhou um trecho da fala de Leifert.

Leia na íntegra na Contigo!