Anitta tranquiliza fãs após passagem do furacão: 'Está tudo bem'

Anitta, que está em Miami, nos Estados Unidos, fez questão de tranquilizar seus fãs após a passagem do furacão Milton pelo país

Em suas redes sociais, Anitta sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 64 milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 24, a cantora que está em Miami, nos Estados Unidos, tranquilizou seus fãs após a passagem do furacão Milton.

Em seu Instagram Stories, a artista afirmou que Miami não foi atingida pelo furacão. "Para todo mundo que continua me bombardeando de mensagens perguntando do furacão. Gente, está tudo bem. Como eu disse, céu azul, hoje está sozinho, inclusive. Tudo certo. Estou de casaco porque ali dentro está frio. Isso fica de recado para galera. É importante a gente se informar na mídia, só que a galera gosta de deixar um clima de desespero", começou ela.

Em seguida, ela falou que presenciou apenas ventos fortes. "Aqui em Miami, não passou o furacão, não aconteceu nada demais. Na verdade, foi só um vento mais forte. Nos outros lugares foi bem sério, mas aqui não, então sem sensacionalismo, viu, está tudo bem", concluiu.

Retiro espiritual

Recentemente, Anitta usou as redes sociais para compartilhar que viveu uma experiência transformadora após participar de um retiro espiritual com a astróloga, astro-psicóloga e xamã Max Tovar. Pela segunda vez, a cantora decidiu se isolar do mundo para ‘olhar’ para dentro e dividiu algumas reflexões sobre liberdade e autoconhecimento.

Em seu perfil no Instagram, Anitta abriu um álbum de fotos de seus últimos dias no retiro. Entre os cliques, a cantora aparece caminhando e meditando em meio a natureza, além de posar com a guru, que é muito querida por celebridades.

Na legenda, Anitta compartilhou a letra de uma canção e um mantra, que detalha a experiência transformadora no retiro e algumas das reflexões: “Criando visões concretas de um prisma macrocósmico com um otimismo brilhante e ambição apropriada. Estar aberto do centro, redirecionado para o momento. É isso, amor, natureza irrestrita”, iniciou.

“Podemos mudar isso das bordas, podemos desafiar todas as nossas fronteiras. Sempre há um novo líder, sempre há uma nova ordem. Nosso caminho está avançando e o caminho está sempre mudando. Estamos livres do que nos impede de realizar nosso destino. Livre de todas as velhas histórias que me contaram”, Anitta completou.

“Eu caminho pelo vale da minha própria sombra. Nós somos livres. A consciência é minha virtude, e sou grato pela busca de mergulhar fundo em minha própria mente e confiando na intuição Das vidas que vivi antes desta, nossa forma essencial de gnose. É uma forma simples de liberdade, é tão suave quanto a inalação”, diz outro trecho.