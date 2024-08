Anitta passa por perrengue ao escolher decoração de casa nova: 'Esgotada'

Depois de anunciar a escolha de móveis e decorações para a sua nova casa, Anitta contou que ficou bastante estressada com a função

Anitta está de casa nova e deu início à escolha de móveis e da decoração dos espaços, de acordo com os seus gostos. No entanto, nesta quinta-feira (22), a artista confessou que não gostou de acompanhar o arquiteto na função por causa da demora para as decisões serem tomadas, algo que a deixou impaciente e foi motivo de desabafo com os fãs nos stories.

"Meu Deus! Eu me sinto triste porque tem gente morrendo de fome e eu estou p*ta por causa de uma besteira dessas. Eu estou esgotada! Pare que me pegaram e martelaram toda a minha cabeça", relatou Anitta.

Em seguida, a cantora contou aos fãs que se incomodou com a quantidade de detalhes a serem resolvidos e escolhidos por ela que, ao seu ver, não eram necessários e demandaram tempo demais: "Teve uma hora que o cara me perguntou qual entrelace que eu preferia no negócio que fica na ponta da cama, o traço do crochê. Brother, f*da-se, quem se preocupa com isso?", disparou ela.

Anitta também disse que gostaria de ter tempo para poder decidir tantos elementos na decoração: "Se você tem tempo para fazer isso, eu quero a sua vida. Tinha que escolher tecido e o que... Eu nem sei falar isso", disse ela.

Anitta pede presentes para decorar a casa

Na última quarta-feira (22), a cantora havia se mostrado animada para decorar o imóvel, atividade que se mostrou como uma grande quebra de expectativa para ela.

Além disso, Anitta pediu que marcas a ajudem na missão de decorar a nova casa e pediu presentes, em troca de publicações nas redes sociais: "Esse momento chegou para você que quer me dar um monte dessas coisas 'carérrimas' de casa em troca de um post, onde falo o quanto minha casa ficou linda com seus produtos. Essa é a hora! Vamos vencer juntos, porque é caro fazer uma casa", brincou a artista.